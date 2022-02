Madagascar: Santé - District d'Ambato Boeny - Table d'accouchement, pèse-bébé et matériels médicaux au CSB II

Pour la première fois dans les annales du Centre de santé de base ou CSB II dans la commune rurale d'Ankijabe, district d'Ambato Boeny, un don de matériel médical a été remis.

Le lot comprend une table d'accouchement, des balances pèse-bébés et pèse-personnes ainsi qu'une boîte de petite chirurgie et également des tensiomètres électroniques et autres. Les matériels sont évalués à cinq millions ariary.

Une jeune infirmière sta-giaire, originaire de la com-mune rurale d'Ankijabe, a pris l'ini-tiative d'offrir ces dons au CSB II, vu l'état des matériels utilisés au niveau de l'établissement hospitalier.

" Lors de mon stage de brousse à Ankijabe l'année dernière, j'ai constaté l'absence de plusieurs matériels au niveau du centre. Le service de la maternité est l'un des plus démunis car les femmes accouchent sans la table spéciale. De plus, la commune reste encore une zone enclavée et la route est impraticable surtout en période de pluies. Les femmes enceintes souffrent beaucoup durant les déplacements, le mieux est qu'elles accouchent sur place. L'évacuation des malades vers l'hôpital est difficile aussi. J'ai alors pensé qu'une dotation en matériel est importante. Ma sœur, également infirmière de carrière à Genève, Françoise Roux et son époux, Massimo Bianco, m'ont aidé pour la fourniture de ces dons. Nous estimons que les habitants de cette localité méritent une qualité de soins et prestation médicale digne et humaine ", a expliqué, la jeune infirmière, Virginie Minosoa.

La cérémonie de remise de ces matériels médicaux s'est déroulée le 10 novembre dernier en présence du Direc-teur du CSB II d'Ankijabe.

Les élèves de l'EPP- École primaire publique- du fokontany de Mangaroa à Ankijabe n'étaient pas en reste. Car les mêmes donateurs ont aussi distribué des fournitures scolaires à savoir un millier de cahiers, plus de six cents stylos de couleur et des boîtes de craies ainsi que des règles aux centaines d'élèves.

" Dans la brousse, ces fournitures scolaires sont difficiles à trouver, et les parents n'ont pas du tout les moyens d'en acheter. Ils comptent surtout sur les kits et aides offerts par le ministère pour pouvoir scolariser leurs enfants. Les paysans sont très démunis ", a déploré Virginie Minosoa.