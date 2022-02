Madagascar: Hopitale militaire - Un élève officier de l'ACMIL décède

Lundi, un jeune de 24 ans a succombé à une insuffisance rénale aigüe suite à sa prise en main à l'Académie militaire d'Antsirabe. Son corps portait plusieurs traces de blessures.

ENCORE un autre! Un élève officier de l'Académie militaire d'Antsirabe, 24 ans, est décédé, lundi, sur son lit d'hôpital, au centre hospitalier de Soavinandriana (CENHOSOA).

Il avait réussi toutes les épreuves. Sous le numéro d'inscription M1019, il était parmi les vingt-cinq candidats masculins définitivement admis dont la liste a été publiée le 14 février par le ministère de la Défense nationale. Ils sont rentrés à l'école vendredi dernier.

Le jeune homme a été grièvement touché lors d'une sorte de " bizutage " pour leur intégration. Il a été transféré dans une clinique des sœurs à Antsirabe. Il a dû être évacué vers la capitale. Il a quitté la ville d'eaux, lundi vers midi, et est arrivé à l'hôpital militaire à 15h30. Il a rendu son dernier souffle cinq minutes après. Les médecins ne pouvaient pas faire grand-chose.

Le corps du défunt présentait des blessures, aux genoux et sur la partie supérieure. Des violences physiques les plus extrêmes lui auraient été infligées. La famille ne sait plus à quel Saint se vouer, car l'équipe médicale lui a expliqué qu'il est mort d'une insuffisance rénale aigüe.

Des risques

" Ce qui est difficile à croire. Ce garçon était physiquement fort, cela se vérifiait à chaque randonnée en bicyclette ", assène un proche.

" Il venait de terminer ses études. Il a décroché un diplôme d'ingénieur des matériaux fin janvier. Il s'était entraîné pendant longtemps. Et s'il avait réussi, c'est qu'il était parmi les plus brillants et courageux", explique son camarade.

" Il s'agit d'une insuffisance rénale. Des médecins peuvent l'attester. Des justificatifs se trouvent non seulement à l'hôpital militaire, mais également à la clinique Ave Maria Antsirabe qui est indépendante, si on peut le dire ", confie un officier général.

" La famille sait et comprend très bien ce qui s'est passé là-bas et la cause du décès. Ce qui est triste, c'est que d'autres personnes non concernées ont extrapolé ", poursuit-il.

" Il y a des risques dans cette école, nous l'admettons. Elle n'est pas comme les autres établissements. Dans cette académie, tout est programmé et mesuré. Il existe des responsables de surveillance. En fait, ce n'était pas encore une éducation, mais une prise en main. Ce n'était que le début. Laissons donc les médecins tout clarifier ", conclut-il.

Le corps de l'élève-officier a été préparé à la morgue, gardé à la chapelle avant d'être transporté à Ambohi-miadana Andramasina où il sera inhumé.