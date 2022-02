Madagascar: Région Diana - Mobilisation sur l'iodation et fluoration universelle de sel

Dans le cadre de la redynamisation du programme d'iodation et fluoration du sel Madagascar, le comité région al de sel dans la Région Diana a tenu sa première réunion pour l'année 2022 dans la salle de réunion Maison des Jeunes Antsiranana.

Cette réunion a pour but de redynamiser les membres du comité et de partager au comité les activités I-Team Diana réalisées au 4ème trimestre 2021. Elle a aussi permis d'évaluer l'état d'avancement des activités entreprises par les deux entités afin de mettre en place des plans stratégiques.

En fait, le programme d'iodation et de fluoration de sel est une des priorités des interventions sur la fortification alimentaire à Madagascar si on se réfère à la Politique Nationale de la Nutrition " PNN ", et le Plan National d'Actions pour la Nutrition phase-3 "PNAN III".

Ainsi, faisant suite à la sortie de l' Arrêté interministériel fixant les rôles, la composition et le mode de fonctionnement des organes de gestion de la politique nationale de lutte contre les troubles liés à la carence en iode et fluor, beaucoup de membres de la Commission Régionale du Sel (CRS) viennent d'être mis à jour par les ministères et organismes. D'où l'importance de cette redynamisation.

De plus, pour contrôles externes, beaucoup de problèmes sont rencontrés lors de la descente de l-Team, en tant que groupe de spécialistes issus des laboratoires et du Ministère du Com-- merce qui ont d'expériences en sel iodé et fluoré pour éliminer les Troubles Dus aux Carences en Iode (TDCI) et la carence en Fluor. L'équipe a effectué des descentes dans le site de production, de broyage et d'emballage. Elle a contrôlé les qualités des sels produits, emballés et broyés tout en assurant le suivi des normes sur l'iodation des sels chez les producteurs... ..

A la suite de ces descentes, le Dr Thierry Samy , président de l'équipe I-Team a conclu que des efforts seront à déployer pendant cette année 2022 pour que chaque ménage bénéficie du sel iodé et fluoré. D'où la nécessité de la redynamisation du Comité régional du sel ayant pour rôle de mener une sensibilisation, à l'échelon régional, des hauts responsables de divers secteurs impliqués dans le programme, ainsi que les partenaires techniques et financiers, afin de mobiliser leur participation active à l'iodation universelle de sel.

" Il y a beaucoup de spéculations sur le fait que le sel contenant de l'iode est nocif pour la santé et augmente la tension artérielle, donc les vendeurs de Bazarikely et les épiciers exposent le sel au soleil avant de le vendre, mais l'iode et le fluor sont facilement digérés par le vent et la chaleur ", a-t-il évoqué.