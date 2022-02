Madagascar: Basket-Ball - La barre placée haut pour 2022

Numéro un au nombre des joueuses et joueurs licenciés au niveau national, la ligue régionale de basketball d'Analamanga veut être une ligue de référence. Elle met la barre très haute suivant les calendriers et politique bien définis.

La ligue régionale de basket-ball d'Analamanga (Lrbba) est le numéro un en fournisseurs des joueurs pour former l'équipe nationale sur les différentes catégories. Allant dans ce sens, les programmes d'activités 2022 sont conçus pour préparer les joueuses et joueurs pour les échéances nationales. Comme la Lrbba veut être la ligue de référence en matière de développement du basket-ball, la formation prend une place importance durant les mandats du nouveau président Heriniaina Ravelo Andriatsima. Il axera ses programmes sur le développement de la discipline à travers un basket-ball de proximité.

De mars à avril, la formation des entraineurs et des dirigeants sportifs, la formation d'arbitres et recyclage sont programmés. Comme le président de la Lrbba a annoncé après son élection, il adoptera une nouvelle façon de promouvoir le basket-ball en sortant du chemin battu comme le sport scolaire, les matches de basketball inter-lycées des U18 garçons et filles, les sports universitaires inter-facultés et le basket-ball inter-Fokontany.

Tournoi triangulaire

En préparation du championnat national N1B hommes, la Lrbba organisera du 30 avril au 29 mai le championnat régional de basket-ball N1B hommes. Une politique adoptée par la Lrbba est de travailler avec les parents des joueurs pour que les parents poussent leurs progénitures à jouer au basket-ball.

Ainsi du 14 mai au 31 juillet, les championnats régionaux des U14, U16 et U18 filles et garçons sont au programme. Le critérium régional U12 et les kids star de mai à juillet précéderont le critérium U12 de la Fédération malgache de basketball.

En préparation du championnat national N1B dames, la Lrbba organisera les championnats régionaux de basket-ball Analamanga N1B dames et U20 garçons vers le mois d'août. En octobre, la ligue régionale de basket-ball Analamanga organisera la super league pour faire sortir une sélection de basket-ball Analamanga capable de représenter Analamanga pour le championnat national N1A.

Pour relever le niveau du basket-ball dans la ligue d'Analamanga, le président de la Lrbba Heriniaina Ravelo Andriatsima a expliqué que " Nous allons multiplier les compétitions dans toutes les catégories d'âge pour que les joueurs et joueuses puissent jouer à plus de matches. Pour relever le niveau du basket-ball, des matches triangulaires seront organisés entre trois sections. Ces matches servent de base pour détecter des joueurs et joueuses capables de former la sélection de la ligue Analamanga et prendront part au championnat national ", conclut-il.