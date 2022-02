Madagascar: Passage d'Emnati - Montée des eaux, cases décoiffées à l'Est et au Sud-Est

L'Est et le Sud-Est sont frappés par le cyclone tropical Emnati. Les dégâts risquent d'être importants.

Les rues des districts de Manakara, de Mananjary et de Nosy Varika ont été désertées, depuis hier matin. Personne n'osait plus sortir de son domicile. Les habitants qui ne se sentaient pas en sécurité dans leurs maisons, ont rejoint des sites d'hébergement. Les conditions météorologiques se sont dégradées dans les régions de Vatovavy et de Fitovinany, depuis hier matin.

La dégradation du temps s'accentuait, en début de soirée. " Il pleut des cordes. Le vent souffle très fort.", indiquait la députée de Nosy Varika, Micheline Baofeno, hier en fin d'après-midi. Nosy Varika se trouve à près de 200 kilomètres de la zone d'impact direct. Selon les prévisions de la direction générale de la Météorologie, l'œil du cyclone devait atterrir aux zones limitrophes des districts de Manakara et de Mananjary, hier soir entre 21 heures et minuit.

Emnati a généré des dégâts, bien avant son atterrissage. Des sources à Mananjary rapportent que les rafales de vent ont décoiffé des cases d'habitation. Manakara n'est pas épargné.

Évacuations préventives

" Nous ne savons pas ce qui se passe réellement au niveau de chaque quartier, étant donné qu'il est dangereux de sortir, en ce moment. Mais en tout cas, il y a probablement, des maisons décoiffées, quelque part. Une partie des toits de notre caserne, entre autres, a été emportée par les vents, il y a quelques instants. ", témoigne une source auprès de la Gendarmerie à Manakara, hier en fin d'après-midi. À I fanadiana, une source affirme, de même, que le toit d'un établissement public, récemment réhabilité, s'est envolé.

La montée des eaux est, également, inévitable. Plusieurs maisons ont été déjà envahies par l'eau, à Mahanoro et à Vatomandry. Nosy Varika, Mananjary et Manakara sont, aussi, victimes de la montée de l'eau. La rivière de Pangalanes et le niveau de la mer ont augmenté. Les dégâts vont, probablement, s'alourdir ce jour. Le système touche de s régions déjà vulnérables, après le passage du cyclone Batsirai, au début du mois. " D'énormes dégâts généralisés sont à craindre si le niveau de préparation est faible, étant donné la vulnérabilité des régions concernées. ", prévient la direction générale de la Météorologie.

Des évacuations préventives ont été effectuées, dans six régions, depuis lundi pour éviter des accidents. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) rapporte trente mille six cent quatre-vingt sept personnes déplacées, dans les régions de Fitovinany, Vatovavy, Atsinanana, Atsimo Atsinanana, Amoron'i Mania et Matsiatra Ambony