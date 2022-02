Madagascar: Nosy Be - La pêche au " Maloky " menacée

Nosy-Faly risque de perdre l'une de ses principales richesses. Les maloky (maquereaux) sont victimes de surexploitation et risquent d'être épuisés.

OUTRE la beauté de cette île ainsi que ses aspects culturels et cultuels, car les ancêtres de la tribu Sakalava Bemazava y sont enterrés, l'île est réputée par l'existence des poissons connus localement par " Maloky " (maquereaux). Il s'agit de petits poissons de la famille des thons et bonites qui vivent et se déplacent en bancs de plusieurs dizaines d'individus.

Chaque année, à partir du 1 er avril, l'effervescence gagne l'île pour la pêche au " Maloky " car la date marque le début de la saison de la pêche. Pour le moment elle est en fermeture depuis janvier et sera rouverte officiellement mercredi 1er avril à Antafiambotry.

Il s'agit d'un évènement qui rassemble des centaines de pêcheurs, ils viennent à Nosy Faly pendant plus de trois mois. Les petits villages côtiers d'Antafiambotry et d'Ampasimena connaissent alors une affluence et une effervescence incroyable. Chaque jour c'est le spectacle de ces centaines de pirogues à balancier unique qui sortent au petit matin dans l'espoir de remplir les embarcations de ces poissons tant attendus et reviennent l'après midi, sous voile. Des femmes qui attendent sur la plage l'arrivée du poisson pour le sécher, le saler, le fumer, des hommes qui réparent les filets, des musiciens, des marchands ambulants, attirés par cette manne financière...

Malheureusement, étant des sources de revenus et constituant une source d'alimentation inégalable, la pêche du Maloky fait face actuellement à des problèmes liés à la surexploitation ou encore à l'exploitation illicite des ressources.

Les communautés des pêcheurs vivent dans des conditions de vie différentes ne permettant pas un développement local palpable. Et selon les pêcheurs locaux, depuis 2019, les ressources halieutiques accessibles à la petite pêche se raréfient. L'évolution et la reproduction des Maloky ou maquereaux prennent des mois, d'où la fermeture de la pêche pendant trois mois. Des récalcitrants enfreignent ce règlement, ce qui impacte sur la quantité et la qualité de la production.

Face à cette situation, les pêcheurs locaux, regroupés au sein de l'Union de la fédération des pêcheurs Manongalaza-Antafiambotry se plaignent actuellement de la présence, dans les eaux de Nosy Faly, d'autres pê-cheurs illégaux venant des communes et districts avoisinants qui ne respectent pas les règles.

Des pêcheurs illégaux

La pêche non-réglementée est pratiquée principalement dans les zones où les contrôles sont plus faibles. Sans restriction de captures, les ressources sont exploitées au maximum, pour la plupart avec des engins de pêche destructifs qui détériorent considérablement les écosystèmes marins. Certains pêcheurs illégaux utilisent même des techniques interdites comme la pêche nocturne avec la baladeuse.

Selon les explications des pêcheurs locaux, ils ont voulu les arrêter mais leur statut en tant que simple association ne vaut rien. Ainsi, les matériels utilisés ne sont pas les mêmes, car les récalcitrants détiennent des bateaux à moteur de 15 à 25cv, mais ceux de l'association avancent seulement avec une pagaie et s'il y a un moteur il n'est que de 5cv. De plus, ces pêcheurs illégaux ont des armes blanches et s'avèrent ainsi très dangereux.

" Nous sommes tristes car nous nous consacrons corps et âme pour la pérennisation des ressources marines tout en respectant la fermeture, or les pêcheurs illicites venant de l'extérieur font ce qu'ils veulent, ils ramassent tout même les plus petits poissons " a déclaré Gamal Ahmed président des pêcheurs de Nosy Faly et non moins secrétaire de l'union de la fédération FUP BATAN, en dénonçant les irrégularités et pressions qui pèsent sur les ressources halieutiques. Il a aussi cité entre autres la vente libre des Maloky aux marchés d'Ambilobe et d'Ambanja ainsi que la libre circulation des bicyclettes qui trans-- portent les poissons sur le guidon sous l'œil passif des policiers et gendarmes qui se tiennent devant les barrages tout au long de la route.