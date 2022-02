Burkina Faso: Les groupes armés terroristes continuent de dicter leur loi sur l'axe Kaya-Dori

Selon des sources concordantes, des individus lourdement armés ont interrompu pendant plusieurs heures le trafic routier sur la Route nationale (RN) n°3 Kaya-Dori dans la soirée du lundi 21 février 2022.

C'était dans la brousse de Naré, village situé entre Pissila et Tougouri, respectivement des communes rurales des provinces du Sanmatenga et du Namentenga. Le bilan, encore provisoire, de l'action de ces malfaiteurs sur la RN3 fait état de l'incendie d'un camion chargé de caisses de boissons alcoolisées et sucrées. Selon les informations, les terroristes se sont aussi renseignés sur les positions des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de certains villages de la zone.

En rappel, les groupes armés terroristes avaient déjà, à maintes reprises, bloqué le trafic routier et effectué des contrôles d'identités sur la RN3, précisément sur les axes Pissila -Tougouri et Yalgo-Dori. Des installations des réseaux de téléphonies mobiles avaient également été saccagées par les forces du Mal à Ouanobian et à Taffogo, respectivement des bourgades de Pissila et de Tougouri.