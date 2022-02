Ile Maurice: Covid-19 - "J'ai perdu une perle", pleure la soeur du policier Jaufeeraully

Les drapeaux de la police sont en berne. Celle-ci a perdu un membre à nouveau. Dans la soirée du lundi 21 février, le constable Shariff Jaufeeraully, 55 ans, a péri alors qu'il était admis à l'hôpital ENT, à Vacoas. Les proches du policier expliquent qu'il souffrait de complications de santé et a été testé positif au Covid-19 il y a quelques jours. Shariff Jaufeeraully, domicilié à Montagne-Blanche, ne se sentant pas bien, s'était rendu à l'hôpital de Flacq. Il a ensuite été transféré à l'hôpital ENT.

La soeur aînée de Shariff Jaufeeraully, âgée de 63 ans, confie que le personnel de l'hôpital ENT était constamment en contact avec elle pour lui donner des nouvelles de son frère. "Tous les jours, un officier m'appelait pour me dire si mon frère allait mieux ou si son cas s'aggravait. Dans la journée de lundi, un officier m'a appelée pour dire que mon frère allait bien mais dans la soirée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Son cas s'est détérioré et on m'a annoncé son décès. Nous sommes tous encore sous le choc. J'ai perdu une perle. Nous étions très proches."

Les collègues de Shariff Jaufeeraully, qui était affecté au poste de police de Quatre-Bornes, sont tout autant attristés. "Nous avons travaillé ensemble pendant longtemps. Il était très amical et dévoué dans son travail. Malgré la distance du trajet de chez lui, il ne se lamentait pas. Ce qui est le plus chagrinant, c'est que nous n'avions pas pu lui rendre visite pendant qu'il était malade et malheureusement nous n'avons pas pu nous rendre à l'enterrement", nous dit des collègues de Shariff Jaufeeraully.

Cela faisait plus de dix ans que Shariff Jaufeeraully empruntait le trajet Montagne-Blanche-Quatre-Bornes pour se rendre à son travail. Après sa scolarité dans un collège de Flacq, il avait intégré la police, le 2 avril 1993.