Ile Maurice: Pointe-aux-Sables - Encore un bateau coincé sur un banc de sable

Presqu'un an après le Lu Rong Yuan Yu 588, c'est au tour d'un palangrier battant pavilion taïwainais, le Wen Hung Dar No. 168, de s'échouer sur un banc de sable à Pointe-aux-Sables, à 897 m des côtes. Pourquoi ce bateau était-il aussi près du littoral ?

Interrogé, l'inspecteur Shiva Coothen du police pess office dira qu'à cause du cyclone Emnati, comme tous les navires, le palangrier à dû quitter la rade et jeter l'ancre. "Le courant, les houles et les rafales l'ont malmené et il a fini par se drosser sur un banc de sable, pas vraiment les récifs." En ce moment, 25 membres d'équipage se trouvent toujours sur le bateau de pêche qui fait 50 m de long et 6 m de large. Les cales du bateau contiennent 90 tonnes de diesel. Quid de la NCG ? N'a-t-elle pas surveillé le mouvement du palangrier ? "A 2h15 du matin, la NCG et la Ports Authority ont reçu un signal de détresse." Selon lui, il y a eu une opération de remorquage qui n'a pas abouti face à une mer démontée. L'inspecteur Coothen souligne que pour le moment, il n'y a aucune urgence.

Alain Malherbe, lui, ne décolère pas face à ce nouvel incident. "Il a toujours été trop près des côtes. Il y a deux jours, il était très proche de Rivière-Noire. Et j'avais alerté les autorités du port." Du côté du ministère de la Pêche, l'on affirme suivre la situation de près et qu'une réunion est en cours.

Une équipe de Polygreen est mobilisée sur place. Elle passera à l'action en cas de déversement de diesel. Le navire anti pollution Vasileos P de la société grecque qui prêtait main-forte aux Réunionnais suite à l'échouement du Tresta Star est en route vers Pointe-aux-Sables.