Afrique: Les huit pays les moins chers du continent

Pour déterminer qu'il fait bon pour vire dans un pays, il faudrait que le coût de la vie soit bas, bon marché. C'est le cas dans huit pays du continent. Les pays d'Afrique du Nord sont classés parmi les meilleurs, par ordre, la Tunisie et l'Algérie, suivies par la Gambie.

1.Tunisie

La Tunisie partage des frontières avec l'Algérie et la Libye. Tunis est la capitale. Les langues parlées sont l'arabe tunisien, le berbère et le français. Et la religion officielle est l'Islam. La Tunisie est la douzième économie d'Afrique. Sa monnaie officielle est le dinar tunisien. Le coût de la vie est de 422 dollars. En moyenne, un travailleur gagne environ 283 dollars par mois après déduction de tous les impôts.

2. Algérie

Comme la Tunisie, l'Algérie est un pays d'Afrique du Nord. En termes de superficie totale, c'est le plus grand pays d'Afrique. Les langues officielles sont l'arabe et le berbère. Ses religions sont l'islam et le christianisme. Sa monnaie est le dinar algérien. Son économie est soutenue principalement par le pétrole et le gaz. Le coût de la vie est de 431 dollars.

3. La Gambie

La Gambie est un pays relativement petit d'Afrique de l'Ouest. La langue officielle est l'anglais et la monnaie est le dalasi. L'économie dépend principalement de l'exportation de produits agricoles. Le coût de la vie en Gambie est d'environ 519 dollars. La Gambie est relativement sûre.

4. Soudan

Le Soudan est un pays d'Afrique de l'Est Nord. Les langues officielles sont l'arabe et l'anglais. La monnaie est la livre soudanaise. En 2010, l'économie soudanaise était considérée comme la dixième progressant le plus rapidement au monde. Le pays connaît actuellement des troubles civils. Il offre toujours l'un des coûts de la vie les moins chers d'Afrique.

5. Afrique du Sud

L'Afrique du Sud ou le pays arc-en-ciel abrite des personnes de différentes origines raciales ( Blancs, Noirs, Indiens... ). L'anglais est l'une de ses langues officielles. Le pays possède l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique, si proche de celle du Nigeria. La monnaie officielle est le rand sud-africain. Le coût de la vie est inférieur de plus de 40 % au coût de la vie en France.

6. Mali

Le Mali, 19 millions d'habitants, est un pays d'Afrique de l'Ouest. Les langues officielles sont le français, l'arabe et le peul. Bien que considéré comme l'un des pays les plus pauvres du monde, menacé par le djihadisme, la vie coûte moins chère pour un expatrié.

7. Zambie

La Zambie est un petit pays situé en Afrique de l'Est. Sa langue officielle est l'anglais. C'est l'un des pays africains isolés à figurer sur la liste des pays les plus riches du monde si l'on tient compte de la richesse fondée sur les ressources naturelles. Le kwacha zambien est la monnaie officielle. Le coût de la vie est de 54 %, inférieur au coût de la vie aux États-Unis et 55,18 % inférieur au coût de la vie en France.

8. Madagascar

Madagascar, deuxième plus grand pays insulaire du monde, est une île autour de l'océan Indien. Les langues officielles sont le malgache et le français, et la religion dominante est le christianisme. Le produit intérieur brut par habitant est de 471 dollars, ce qui en fait l'un des pays économiquement stables d'Afrique. La monnaie est l'ariary. Le coût de la vie à Madagascar est de 60 %, inférieur au coût de la vie en France.