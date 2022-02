Cameroun: Université de Yaoundé I - Le recteur suspend un responsable pour "insubordination caractérisée"

Il s'agit du Dr Gaston NDOCK NDOCK, chargé de Cours, chef Service des Programmes et des Diplômes à la direction des Affaires académiques et de la Coopération ( DAAC) de l'Université de Yaoundé I.

Celui qui est par ailleurs enseignant de géographie à l'Ecole normale supérieure ( Ens) de l'université de Yaoundé I, a été suspendu hier, mardi, 22 février 2022, par le Recteur de la susdite institution académique, le Prof. Maurice Aurélien SOSSO.

"Monsieur NDOCK NDOCK GASTON, Chef Service des Programmes et des Diplômes à la Direction des Affaires académiques et de la Coopération de l'Université de Yaoundé I, est suspendu de ses fonctions, pour une durée de trois ( 03 ) mois ; au titre des mesures conservatoires, pour récidive de manquement professionnel, insubordination caractérisée et acte de défiance de l'autorité hiérarchique", peut-on lire dans la décision signée du patron de l'Université de Yaoundé I, et Président de la Conférence des Recteurs des Universités d'État du Cameroun.

Et de poursuivre : " Article 2: cette décision prend effet à compter de la date de signature, sans préjudice des sanctions ultérieures proposées par le Conseil de Discipline de l'Université de Yaoundé I."

Une décision publiée hier, avec copies au ministre de l'Enseignement supérieur, au ministre, secrétariat général des services du Premier ministre, au ministre d'État, Secrétaire Général de la présidence de la République, au ministre de la Fonction publique, et au ministre des Finances. Ampliation est faite aux trois vice-recteurs, au secrétaire général de l'Université de Yaoundé I, au directeur de l'ENS, au directeur de la DAAC, ainsi qu'aux responsables des Affaires financières et administratives de l'Université de Yaoundé I.

Selon une source à l'Université de Yaoundé I, depuis plusieurs mois, le Dr Gaston NDOCK NDOCK a été identifié parmi le groupe d'enseignants et autres responsables qui à travers un activiste de la toile, un lanceur d'alerte, rédigent et diffusent sur les réseaux sociaux, des posts jugés diffamatoires, calomnieux et injurieux, envers le Recteur.

Toute chose qui selon un autre responsable de l'institution académique, a valu au Dr Gaston NDOCK NDOCK, une convocation au conseil de discipline il y a juste quelques mois, en sus de plusieurs rappels à l'ordre qui suivirent cette comparution. Selon nos informations, d'autres responsables et enseignants de l'Université de Yaoundé I, identifiés comme auteurs de pots calomnieux contre le Recteur, auteurs de divulgation d'informations non autorisées sur l'Université, pourraient être traduits au conseil de discipline, puis suspendus de leurs fonctions.