Cameroun: La SABC donne vie aux populations de Bougnoungoulouk

Les populations de Bougnoungoulouk, dans le canton Lemande, arrondissement de Bokito, département du Mbam et Inoubou, région du centre vivent une nouvelle ère de santé publique.

Le centre de santé intégré de cette localité a reçu de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun SABC, un important don de matériels médicaux composé d'équipements et de consommables.

Cet investissement est le fruit du partenariat signé le 25 juillet 2018 entre l'Ordre National des Médecins du Cameroun (ONMC) et la Société des Eaux Minérales du Cameroun (SEMC) qui se sont engagés à promouvoir la santé et le bien-être des populations au Cameroun. Le slogan santé pour tous est désormais une réalité à Bougnoungoulouk.

Ces matériels médicaux sont identiques à ceux qu'on retrouve dans les hôpitaux de référence des grandes villes du Cameroun. Etili MOUME Représentant du président du Comité de Développement de Bougnoungoulouk l'a d'ailleurs exprimé au cours de sa prise de parole " Après l'éducation et le sport, c'est au tour de la santé. Le Groupe SABC aujourd'hui participe au Renforcement du matériel médical du CSI. Les populations de Bougnougoulouk se disent sensibles aux marques d'affection du Groupe SABC à leur endroit et sont profondément heureuses "

A Bougnoungoulouk comme dans les autres localités du pays, la SABC a renouvelé sont engagement " Notre vision est un objectif que nous allons atteindre en contribuant au quotidien à l'amélioration des conditions de vie des populations comme nous le faisons aujourd'hui à Bougnoungoulouk et comme nous le faisons tous les jours à travers des programmes de responsabilité sociétale dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'art et de la culture, du sport, de l'environnement et du mécénat ".

Il s'agit dans le domaine de la santé de La lutte contre l'hypertension artérielle et le diabète. La lutte contre le VIH. La fourniture d'équipements et consommables médicaux dans les établissements hospitaliers publics et privés, en vue de renforcer le plateau technique et la prise en charge gratuite des patients vulnérables. La fourniture gratuite de sang pour sauver des vies. La promotion de la consommation responsable d'alcool et la protection des jeunes contre l'alcool. La promotion de l'hygiène et la salubrité en milieu scolaire pour créer les conditions d'une réussite durable. La promotion du sport pour promouvoir la santé.

A l'occasion, Vanessa NANA, Chef Service RSE et représentant du Directeur Général du Groupe SABC a eu des mots de réconfort " A tous ces malades qui bénéficieront des facilités liées aux dons que le Groupe SABC offre gracieusement au CSI de Bougnoungoulouk , nous leur adressons le réconfort du Directeur Général du Groupe SABC et surtout nous leur souhaitons un bref séjour dans ces lieux et un prompt rétablissement "

Pour Emmanuel Frédéric NDONGO, Sous-préfet de l'arrondissement de Bokito " Les populations du village sont très contentes des donsreçus ce jour, résultat du partenariat secteur public - secteur privé dans lequel le village sort gagnant ce jour. Elles remercient le Groupe SABC d'honorer ce partenariat entre les deux parties et elles partagent la satisfaction des pouvoirs publics avec nous devant l'action multiforme du Groupe SABC a Bougnougoulouk. "