Congo-Kinshasa: La rougeole au Kasaï-Oriental - 2 nouvelles zones de santé Touchées

La Division provinciale de la santé au Kasaï-Oriental alerte sur la propagation de l'épidémie de la rougeole. Après la zone de santé de Miabi, l'épidémie touche désormais celle de Tshilundu et Tshishimbi où 28 cas ont été notifiés.

Selon le Docteur Nestor Tshiteku, chef de la Division Provinciale de la Santé du Kasaï-Oriental, le ministère provincial de la santé s'apprête à se déployer dans les zones touchées pour apporter la réponse à cette urgence et stopper sa propagation de manière à sauver de nombreuses vies humaines menacées.

Il a, par ailleurs, indiqué qu'au cours de la sixième semaine épidémiologique, de nouveaux cas de rougeole ont été notifiés dans plusieurs autres zones de santé. " On a eu à recenser 28 cas dont 10 qui venaient de la zone de santé de Miabi, 10 dans la zone de santé de Tshishimbi et 8 à Tshilundu. De toutes les façons, il y a déjà une riposte qui est en cours ", a-t-il ajouté.

Occasion pour lui d'inciter toute la population de la province du Kasaï Oriental au respect des mesures d'hygiène et de prévention, du calendrier vaccinal et à se présenter au centre de santé le plus proche si l'enfant présente des signes évocateurs.

" J'invite tous les parents d'être vigilants, et à amener tout enfant qui présente les signes tels que la fièvre, la diarrhée, les éruptions cutanées, et les yeux rouges, dans un centre de santé le plus proche. Qu'ils soient calmes, nous allons nous battre pour que ce mal ne puisse pas aller très loin ", a-t-il demandé.

Il sied de noter que depuis 2010, la RDC fait face à une résurgence de l'épidémie de rougeole qui touche essentiellement les provinces suivantes: l'ex Katanga, le Kasaï, Kasaï Oriental, Maniema, Sud Kivu, Equateur, l'ex Bandundu et l'ex-Province Orientale. Selon les experts du ministère de la Santé, l'épidémie en cours dans certaines provinces de la RDC est la conséquence d'un faible taux de couverture vaccinale, entrainant une accumulation importante d'enfants non vaccinés contre la rougeole et favorisant la circulation rapide de cette maladie virale extrêmement contagieuse qui constitue l'une des principales causes de mortalité des jeunes enfants à l'échelle mondiale.

La faible couverture vaccinale dans l'ancienne province est liée à un ensemble de facteurs, notamment la faible accessibilité géographique des zones de santé les plus touchées, liée par exemple à l'insécurité causée par la présence de groupes armés, le refus de la vaccination par certaines communautés pour des raisons religieuses ou culturelles et une couverture insuffisante en chaine de froid fonctionnelle.