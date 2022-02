Sénégal: Maquillage - La coquetterie de " 7 à 77 ans "

Le maquillage révèle le rapport à l'esthétique et la personnalité de celles qui se livrent à ce " plaisir " ; bonheur dont ne se privent point certaines mamies, des adultes et des adolescentes s'autorisant précocement quelques audaces. Des goûts et couleurs pour tous les âges.

Le temps est agréable, le ciel clément. Il est 12h à Dieuppeul où l'ambiance n'est pas des plus survoltées. C'est soft, sans " éclat " ; comme la mine d'Essissa Fathia, une Gabonaise frisant la trentaine. Bien que gracieuse et stylée, elle n'est pas accro au maquillage. Elle se préfère naturelle. " Il n'est certes pas mauvais de se maquiller, mais il ne faut pas en abuser. Il faut être délicat, léger dans sa façon de se maquiller ", conseille-t-elle, resplendissante.

Pour d'autres, par contre, sans leur mascara, leur blush appelé aussi fard, et leurs rouges à lèvres, elles ont l'impression d'être nues. Ce n'est point pour se complaire dans le superficiel. C'est plutôt un instant de plaisir qui frise l'obsession. Même pour une simple séance de photos, la Gabonaise d'origine Joadan Jirelle ne peut s'en passer. L'étudiante en médecine, habitée par la passion, envisage même d'en faire un métier : " Devenir maquilleuse professionnelle me traverse l'esprit de temps en temps ". La flamme ne vacille pas.

Potache bien fardée

Elle brille également sur le minois de Khoudia, une jeune fille de 14 ans précocement " bling-bling ". Elle a commencé à se grimer le visage à l'âge de 13 ans quand elle s'est subitement éprise du make-up, prenant ainsi un coup de vieux. " Ma mère n'y a vu aucun inconvénient ", confie-t-elle, écarquillant maladroitement les yeux. Sa sœur aînée a été moins indulgente. Mais, le " mal " était déjà fait. Elle y a pris goût : " Je ne peux plus aller à l'école sans me maquiller même si, au début, j'attirai le regard curieux de mes camarades de classe ".

L'une d'elles, se prenant au jeu par mimétisme, s'est vu asséner une baffe mémorable. " La gifle que m'a flanquée ma tante résonne encore dans mes oreilles. Mais c'est surtout le silence indigné de mon père qui m'a fendu le cœur ", regrette Anta, consciente de sa " bêtise " et de ce que les autres ont dû penser d'elle, une " impudente fille sur la rive des adultes ".

Anne Marie, une mère de famille au " grimage " discret, a horreur de cette tendance des adolescentes à se farder le visage avec, parfois, la complicité des parents peu soucieux des conséquences psychologiques et des effets sur l'évolution de leurs enfants. " C'est même irresponsable ", lâche-t-elle, même si elle peut comprendre quelques moments de " délire ".

Les adultes, elles, s'en donnent à cœur joie. On " brouille " le teint à sa guise. Réceptionniste dans une boutique de prêt-à-porter, Fatou Guèye, pimpante jeune dame, a un rapport particulier avec le maquillage. " Je ne peux pas sortir de chez moi sans être maquillée. J'ai peur que quelqu'un me filme et poste cela sur les réseaux sociaux. Je me maquille tous les jours. Mes tiroirs sont remplis de produits de maquillage ". Elle a la phobie du teint terne, de la mine fripée.

Les mamies font de la résistance

Son visage est sillonné de rides. Le temps a fait ses ravages. Malgré tout, Mame Soukeyna croque la vie à pleines dents. " Il faut, s'amuse-t-elle à dire, bien vivre ". À 72 ans et bien sur ses jambes, la mamie aime se faire belle, prendre soin de son corps qui a traversé les âges. " Je me maquille quand je dois sortir de chez moi. L'âge est un état d'esprit ", se plait-elle à répéter, le sourire vissé aux lèvres, la peau malmenée par des années de dépigmentation. C'est le grand tabou. Mamie ne veut pas en parler. Le maquillage a le mérite de rafraîchir une peau rugueuse et couverte de taches.

À quelques encablures de l'arrêt bus 44 de Ouakam, des femmes d'âge mûr sont sous une tente dressée au milieu de la rue principale pour des mondanités liées au mariage. Le parfum chatouille l'odorat à mille lieues, l'encens aussi. L'ambiance est électrique. On rivalise de prodigalité.

Parmi ces âmes survoltées, Adjaratou Sokhna Ndoye, une sexagénaire qui fait plus jeune que son âge. La " frimousse " est bien fardée. Et " je m'y plais ", dit-elle, riant aux éclats. Le gratin est bien en couleurs. La clique des joyeuses dames tient la dragée haute aux demoiselles ! " C'est le plaisir d'un instant. Je ne me maquille que lors des cérémonies familiales ", jure-t-elle, comme si elle avait commis un crime.

Phobie du naturel

Pour la journaliste Arame Ndiaye, la majorité des filles ne prennent pas les produits qui vont forcément avec leur teint. C'est ce qui explique souvent, à ses yeux, la différence entre le visage et le cou car elles ne maîtrisent pas les techniques du maquillage. " On peut avoir tout le matériel du maquillage, mais ne pas savoir l'utiliser ", fait savoir cette fille sans fard. D'ailleurs, elle confie qu'elle ne sait pas se maquiller. Elle le fait exceptionnellement avec l'aide de sa sœur.

À côté de ces femmes férues de maquillage, il y a celles qui préfèrent conserver leur naturel. Alia Sow, de mère mauritanienne et de père sénégalais, est de celles-là. Un jour, voulant sophistiquer son faciès, elle se fait maquiller en se " laissant un peu aller ". C'était la première et la dernière jusqu'ici.

" C'était lors du mariage de ma sœur et je voulais me faire un peu plus belle. Tout le monde me disait que j'étais plus jolie sans maquillage. Je n'aime pas d'ailleurs me maquiller. Je préfère être toujours naturelle ", confie cette ravissante métisse.

L'étudiante Jeanne Diop estime, quant à elle, que dans ce monde envahi par les selfies, les modèles photos sur Instagram, les YouTubeuses... , beaucoup de jeunes filles n'assument pas leur visage naturel. L'avis de sa camarade de classe, Fatima Hassan, 23 ans, est encore plus tranchant : à la place du maquillage, certaines filles se " badigeonnent " le visage, en se contentant de faire ses sourcils et de mettre le brillant à lèvres. Mais le vieil adage permet toutes les folies : " des goûts et des couleurs, on ne discute pas ".