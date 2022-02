Congo-Kinshasa: Poing sur la table !

Le message est passé. La messe est dite. Avé Maria ! Pas de glissement, encore moins le partage des postes par des conciliabules des protagonistes politiques adeptes de la politique politicienne.

Oh que non. Félix Tshisekedi, Garant du bon fonctionnement des institutions, "The King of Congo", a tapé très fort le poing sur la table pour rappeler les uns les autres, qu'aucun glissement ne sera toléré et qu'il tient fermement à la tenue des joutes électorales dans le délai constitutionnel. Fini les débats stériles. Ce mardi, contre toute attente, le Chef de l'Etat a harmonisé les vues, que dire, harmonisé des informations sur l'organisation des élections avec le Premier ministre Sama Lukonde, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), l'Office National pour l'Indentification de la Population (ONIP) ainsi que l'Institut National de la Statistique (INS) ce mardi 22 février dans son cabinet de travail à la cité de l'Union Africaine.

Ces deux dernières semaines, la question de la tenue des élections dans le délai constitutionnel n'avait pas cessé de marquer les esprits. A tour de rôle, les protagonistes au processus électoral réclament tambour battant un consensus, cadre magnifique d'harmonisation de vue pour des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023.

Mais, à quelques encablures de ce rendez-vous, rien de réaliste n'est signalé à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour ce qui est du processus électoral. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, aucun billet des opérations n'a été déboursé. Seule la feuille de route mêlée aux contraintes est disponible. Et les moyens ? Difficile de répondre, en tout cas, pour l'instant. C'est là même le contexte qui a poussé Martin Fayulu, président du parti politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECIDé), à porter l'affaire au niveau de l'Union Africaine.

A ce lot de problèmes s'ajoutent l'organisation des 9ès Jeux de la Francophonie à Kinshasa et le rapatriement des reliques de Lumumba... et sans oublier, la problématique de l'Office National pour l'Identification de la Population (ONIP), ces grands évènements majeurs qui peinent à trouver d'infrastructures, le mémorial du héros national et les villages pour athlètes n'ayant que des premières pierres posées. Visiblement, la tâche parait de plus en plus complexe et difficile à résoudre dans un délai imparti relativement court.

En tapant du poing sur la table, Tshisekedi se montre intransigeant et ne jure que par la tenue d'élections dans le délai.