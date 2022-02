Congo-Kinshasa: Focus sur l'atelier de formation des préposés au contrôle physique du personnel de la CENI et à l'inventaire des matériels

Après le séminaire d'imprégnation des agents de la CENI, ce mardi 22 février 2022, le deuxième Vice-président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Didi Manara Linga a, au nom du Président Denis Kadima empêché, procédé à l'ouverture de l'atelier de formation des préposés au contrôle physique du personnel et à l'inventaire des matériels de la centrale électorale auquel prennent part, dans un premier temps, 82 agents.

Accompagné du Rapporteur adjoint, M. Paul Muhindo et du Questeur adjoint, Mme Sylvie Birembano, Didi Manara a encouragé les participants à se montrer assidus et à s'imprégner du travail qu'ils seront appelés à accomplir. "Vous serez les premiers ambassadeurs de l'équipe Kadima à descendre sur le terrain pour le contrôle physique et l'éventaire des matériels. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être les plus objectifs possibles pour que nous ne puissions pas faire ce travail deux fois", a déclaré le deuxième Vice-président de la CENI.

Insistant sur la rationalité, le deuxième Vice-président de la Ceni les a appelés à s'appliquer au devoir de neutralité et d'impartialité. En relevant que : " Tout ce que vous allez faire sur terrain, va impacter nécessairement sur le travail que nous faisons ici au niveau de l'Exécutif national à Kinshasa".

Pour sa part, le rapporteur adjoint, Paul Muhindo, a expliqué à l'assistance le contexte dans lequel se tient cette formation. "Nous sommes un nouveau bureau avec de nouveaux animateurs. Il est important que nous puissions savoir, combien des matériels avons-nous ? Quel est son état ? De ce fait, cette formation de briefing durera un jour et va s'articuler essentiellement autour de deux thématiques : le contrôle physique et l'inventaire de matériels".

Pour sa part, le nouveau secrétaire exécutif national de la CENI, Thotho Mabiku Totokani a rappelé que cette activité est cruciale pour l'Exécutif national de la Ceni. Car, a-t-il martelé, "une administration qui ne maîtrise pas ses ressources humaines et matérielles est une administration faible. Donc, vous avez un travail impérieux et très important. Ainsi, nous insistons plus sur la moralité et l'éthique pour que ce que vous allez apprendre ce jour produise le résultat positif à la Ceni".

Ceux qui sont concernés par cette première phase vont se déployer dans la ville de Kinshasa et la province du Kongo central. Les directions concernées par cette session sont celle de la logistique et la direction administrative.

Cette activité intervient quelques jours après l'atelier préparatoire pour la relance du cadre de concertation CENI-Société civile et l'atelier de validation des outils de l'actualisation des cartographies opérationnelles.