Congo-Kinshasa: Engagé dans la cause estudiantine congolaise - Sama Lukonde inaugure le siège de la Représentation des Etudiants du Congo

Le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présidé, ce mardi 22 février 2022, la cérémonie d'inauguration du siège de la Représentation des étudiants du Congo (REC) situé dans la commune de Kintambo à Kinshasa.

Cette cérémonie est la concrétisation de l'une des promesses faites par le chef du Gouvernement à une délégation de cette structure, qu'il avait reçue à la Primature, le 5 février 2022.

Problème exposé, problème résolu

En effet, les Représentants des Etudiants du Congo avaient soumis plusieurs préoccupations relatives à l'amélioration de leur vie estudiantine au Premier Ministre, qui avait promis de s'impliquer personnellement pour que des solutions adaptées soient trouvées.

L'une des solutions était justement de doter cette structure d'un siège qu'elle a manqué depuis sa création, le 15 mai 2003.

Il sied de signaler aussi que la présence du chef du Gouvernement à cette cérémonie a été saluée par tous les intervenants comme étant le signe de l'attachement du Gouvernement des Warriors à la préparation de la relève.

Le Président de la REC, Sylvain Katombe, a remercié le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Sama Lukonde et le Ministre de l'ESU, Muhindo Nzangi, avant de les appeler à préparer la relève pour la gouvernance du pays en vue de son développement.

Coupure du ruban

Bien avant la coupure du ruban symbolique, en présence du ministre de l'ESU et du bourgmestre de la commune de Kintambo, le Premier Ministre Sama Lukonde a déclaré : " Je suis très heureux d'être ici avec vous ce jour simplement pour matérialiser une promesse faite à votre représentation des étudiants congolais lors qu'elle est venue me rendre visite à la Primature. Elle est revenue non seulement pour la défense des intérêts des étudiants à travers le Congo, mais les membres ont insisté sur un fait, celui non seulement de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour son accompagnement vis-à-vis des étudiants mais celui aussi de demander à ce que le gouvernement, avec le ministre de l'ESU mais surtout envers ma personne en tant que Premier Ministre du Gouvernement des Warriors comme vous l'avez dit d'être à côté des étudiants à travers cette représentation, de témoigner chaque fois de notre soutien vis-à-vis des étudiants congolais. Et j'avais promis ce jour-là que je serai présent le jour de l'inauguration du siège et ça se matérialise aujourd'hui ".

Il s'est complété en ces termes : " Nous disons bien sûr merci à Dieu mais nous remercions surtout l'organisation des représentants des étudiants qui, par leur détermination et leur volonté, ont rencontré la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais vraiment que cet acte symbolique d'aujourd'hui, puisse justifier votre devise, celle de l'unité, du travail et de l'excellence. Je vous invite à ne pas vous arrêter ici, à faire plus. Le pays est vaste avec plusieurs provinces que nous avons. On a besoin de la présence accrue de cette représentation partout. Ici c'est un premier pas, je souhaite que cela se perpétue aussi ailleurs ".

Hommage à Félix Antoine Tshisekedi

Signalons que pour cet événement, les délégations des étudiants sont venues de plusieurs provinces de la République. Créée en 2003 pour mettre fin aux conflits interuniversitaires, ramener et maintenir la paix entre les étudiants de différentes institutions, qui, à un certain moment, ne s'entendaient pas, la Représentation des Etudiants Congolais a dû attendre l'avènement du Gouvernement des Warriors pour pouvoir se doter d'un siège grâce à l'appui du Gouvernement sous le leadership du Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Depuis, 18 Présidents Nationaux se sont succédé pour défendre les intérêts des étudiants du Congo.