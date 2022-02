Algérie: Ouverture de la 6e édition du Salon international de la pharmacie en Algérie

Alger — La 6ème édition du Salon international de la pharmacie en Algérie (SIPHAL 2022) s'est ouverte mardi au Palais des expositions d'Alger, avec la participation de près de 150 exposants nationaux et internationaux.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a souligné l'importance de cet évènement, devenu un "rendez-vous annuel incontournable pour les différents intervenants du secteur".

Placée sous le thème "L'industrie pharmaceutique au service de la santé", la 16ème édition du SIPHAL, s'étalant jusqu'au 26 février courant, a pour ambition de "démontrer les efforts déployés par les opérateurs du secteur qui s'inscrivent pleinement dans les engagements des hautes autorités visant notamment à asseoir une véritable industrie pharmaceutique en mesure d'assurer la couverture à hauteur de 70% des besoins nationaux en produits pharmaceutiques", ont indiqué les organisateurs.

"Ce thème se veut donc fédérateur et souhaite mettre en lien davantage les industriels du modèle pharmaceutique algérien, unique en son genre, et les usagers de ce modèle que sont les professionnels de santé et en premier les pharmaciens d'officines et hospitaliers", ajoutent-ils.

Selon les organisateurs, le SIPHAL 2022 sera un lieu de rencontre et d'échanges pour les entreprises du médicament, et une occasion propice leurs permettant de croiser les regards d'experts de la fabrication des médicaments (institutionnels, professionnels de la pharmacie).

SIPHAL 2022 se déroule avec le soutien des institutions, organisations et représentations professionnelles du secteur (CNOP, SNAPO, UNOP, ANPP, PCH, ANPP, SAPHO), souligne la même source.