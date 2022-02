Algérie: Décès du moudjahid et ancien ministre Boudissa Safi - Le Premier ministre présente ses condoléances

Alger — Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a adressé, mardi, un message de condoléances et de compassion à la famille du moudjahid et ancien ministre, Boudissa Safi, décédé à l'âge de 93 ans, dans lequel il a loué les qualités du défunt.

"J'ai appris avec une profonde affliction la nouvelle de la disparition du moudjahid et ancien ministre, Boudissa Safi qui s'est éteint après un parcours riche en militantisme, en vouant sa vie au service de notre chère patrie en tant que militant, moudjahid puis cadre compétent", a écrit le Premier ministre dans son message.

"Le défunt qui a rallié, dès son jeune âge, les rangs du mouvement national, a joué un rôle important dans la création de premières cellules du Parti du peuple algérien (PPA) et le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques en France.

"Maitrisant plusieurs langues étrangères, "Si Safi" dit "Ahmed El-Marikani" a été chargé du "recrutement des jeunes moudjahidine en Europe. Il était cofondateur avec un groupe de jeunes militants de l'Union des travailleurs algériens", a-t-il rappelé.

Après l'indépendance, le défunt a occupé le poste de ministre du Travail en 1963 et a supervisé le lancement de l'opération de planification des coopératives agricoles.

"Tout en compatissant à votre douleur en cette pénible circonstance, je ne puis que me rappeler les valeurs de patriotisme, de loyauté et de dévouement du défunt au moment où nous célébrons le double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures. Son souvenir restera gravé dans les mémoires de tous ceux qui l'ont connu", a poursuivi le Premier ministre.

"En cette épreuve douloureuse, je tiens à présenter aux proches du défunt et à ses compagnons mes sincères condoléances et ma profonde compassion, priant le Tout Puissant de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter réconfort et patience aux siens +Et fais la bonne annonce aux endurants, ceux qui disent, quand un malheur les atteint : Certes à Allah nous appartenons et à Lui nous retournons+", a conclu M. Benabderrahmane.