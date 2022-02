Algérie: Casbah d'Alger - Des architectes au chevet de la cité

Alger — Diplômés de l'Ecole algérienne d'architecture, ayant poussé leurs études et enrichi leurs connaissances en Algérie et à l'étranger, les architectes Mehdi Ali-Pacha et Aïssa Mesri sont à pied d'œuvre depuis de nombreuses années au chevet de différents sites et secteurs sauvegardés du patrimoine algérien.

Ayant travaillé dans des chantiers ou des études préalables à des opérations de restauration dans des sites comme la Casbah d'Alger, les ksour de Ghardaïa, le ksar de l'Amenokal Moussa Ag Amastan à Tamanrasset ou encore le fort de Bordj El Kiffan, ces deux architectes ayant fondé les agences "Mehdi Ali-Pacha" et "Archimed" mutualisent leurs efforts et leurs connaissances au service du patrimoine algérien.

Diplômé en 1996, Aïssa Mesri, a entamé sa carrière sur le plan de sauvegarde du ksar d'El Atef à Ghardaïa à l'occasion de son millénaire, il décroche le premier Prix national d'architecture et d'urbanisme en 1998 avec un projet de restauration d'un îlot pilote de plusieurs bâtisses en collaboration avec L'office de la protection de la vallée du M'zab (OPVM).

Sur de nombreux projets il travaille en collaboration avec Mehdi Ali-Pacha, architecte du patrimoine agréé par le ministère de la Culture et des Arts et qui avait poursuivi ses études en France où il avait exercé pendant dix ans avec un architecte en chef des monuments historiques. En 2012, il décide de rentrer en Algérie pour mettre à profit les compétences acquises dans des projets algériens.

Depuis son installation en tant qu'architecte du patrimoine et la création de son agence d'architecture, Mehdi Ali-Pacha a mené de nombreux projets d'études et de restauration à Constantine, à Annaba, à Bouira, à Oran et particulièrement à la Casbah d'Alger où il a été chargé en 2016 par la wilaya d'Alger de restaurer l'îlot Bouhired, un ensemble de quatre maisons incluant la demeure historique de la famille Bouhired M'barek.

Ces deux architectes qui présentent cette année le fruit concret de leurs travaux de restauration, prouvent l'efficacité des compétences algériennes à intervenir selon les normes sur des monuments historiques et des bâtisses lourdement endommagées, et à mener des chantiers délicats en collaboration avec un réseau de producteurs et d'artisan locaux.

L'espoir relancé par les équipes des agence "Mehdi Ali-Pacha" et "Archimed" devrait pouvoir se prolonger et provoquer un effet boule de neige, les architectes étant déjà sur d'autres études dans des palais comme Dar El-Hamra, Dar Essouf et Dar Essadaqa. Ils confient également qu'un bon nombre de leurs confrères, tout aussi compétents, sont aussi au chevet de la cité historique avec des projets en cours et d'autres à venir.