Afrique: Championnat de Ligue 1 - Le fondateur du club, Amadou Kouma dote l'As Bakaridjan d'un nouveau complexe

Dans les prochaines semaines, l'As Bakaridjan inaugurera son nouveau centre d'entrainement, un complexe sportif flambant neuf pour améliorer ses conditions de pratiques et les performances de ses joueurs.

C'est le cadeau que s'apprête à faire le président fondateur du club, Amadou Baiba Kouma. Pour les résultats encourageants des athlètes et de leur encadrement.

Bâti sur une superficie de 6 hectares, dans la capitale Bamako, ce nouveau centre d'entrainement est doté de bureaux, de salles de réunion, de toilettes, d'une mosquée équipée.

Leader actuel du championnat de Ligue 1 Orange, l'AS Bakaridjan continue son parcours plus qu'honorable. Une évolution logique pour les observateurs du football malien au regard des fondements du club de Barouéli.

En effet, promu Ligue 1 lors de la saison 2004-2005, la formation rouge et vert n'a pas tardé à se signaler. Déjà en 2007, elle a commencé à jouer les premiers rôles en étant finaliste de la Coupe du Mali où elle a contraint le grand Djoliba AC à aller aux prolongations. Le club créé par Amadou Baïba Kouma perdra au terme des tirs au but (6-5) après un nul vierge. En 2015-2016, l'équipe est stoppée en Coupe CAF par le club sfaxien de Tunis (1 but partout à Bamako et 0-0 à Sousse).

Cette performance, l'AS Bakaridjan la doit surtout à sa politique de formation qui a révélé de grands noms qui évoluent aujourd'hui dans de grands championnats. On peut citer pêle-mêle Adama Traoré dit Noss, meilleur joueurs de la coupe du monde U-20 en Australie qui évolue aujourd'hui à Ataye Sport (D 1 Turque), Youssouf Koné du club de Troyes FC (Ligue 1 France), Boubacar Simpara (finaliste à la CAN 2021 au Cameroun), etc., qui sont passé par l'académie Baïni et Baïba.

Très tôt, Amadou Baïba Kouma a eu le nez creux en recrutant le célèbre entraîneur Baye Ba, reconnu comme étant l'un des meilleurs d'Afrique. Ce coach a été champion d'Afrique des U-17. Il a donné le premier trophée en cadet au Mali en 2015 au Niger et finaliste de la Coupe du monde au Costa Rica de la catégorie.