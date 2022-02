Cote d'Ivoire: Ministère du Tourisme et des Loisirs - Un Comité consensuel des agents pour le succès de " Sublime Côte d'Ivoire "

Pour garantir l'atteinte des objectifs de la stratégie de développement touristique, d'une part, et de l'autre, pour mettre fin aux revendications insidieuses du Synataci, des fonctionnaires du Ministère unissent leurs voix.

C'est par le canal d'un point-presse qu'ils ont animé, le mercredi 23 février, au restaurant Le Tarama de Cocody, que des agents des différentes Directions et structures sous-tutelle du Ministère du Tourisme et des Loisirs ont tenu à se faire entendre. Se faire entendre sur la nécessité de préserver un climat social apaisé au sein dudit département ministériel afin de la réussite totale de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement touristique : " Sublime Côte d'Ivoire ".

Par la voix de leur Porte-parole, Apollinaire Bréguéhi, agent d'encadrement à la Direction des Ressources humaines, ces fonctionnaires, à travers le Comité de réflexion qu'ils ont porté sur les fonts baptismaux, le 22 février, entendent ainsi saluer le bond qualitatif opéré au sein de l'Administration du Tourisme sous la houlette du Ministre Siandou Fofana.

Et, a contrario, s'insurger contre les pratiques surannées et subversives du Syndicat national des agents du Tourisme (Synataci) qui visent, sans fondement aucun, à discréditer les actions pourtant ô combien salvatrices du ministre. Aussi, M. Breguéhi et ses pairs, tout en reconnaissant le droit syndical de débrayer, ainsi qu'y invite le Secrétaire général du Synataci, pour le 28 février, trouvent cette posture contre-productive.

Et de clamer et proclamer, sans ambages : " Devant l'opinion nationale et internationale, nous, agents du Ministère du Tourisme et des Loisirs venons faire ce point de presse à l'effet de donner notre position sur le préavis de grève que le Synataci compte mener le 28 février prochain (...) Nous nous désolidarisons de la grève et nous privilégions le dialogue et non la radicalisation des positions ".

A en croire le Comité, la posture radicale du Syndicat serait préjudiciable à l'ensemble des travailleurs. D'autant plus qu'en ce qui concerne les revendications en faveur du bien-être social des agents, notamment sur les questions de primes, les agents reconnaissent " tout le mérite de l'équipe dirigeante actuelle sous le leadership du Ministre Siandou Fofana qui n'a ménagé et ne ménage aucun effort pour revaloriser les primes versées aux agents. Ces primes, en effet ont été multipliées par dix (10), passant d'un montant dérisoire en 2017 à un montant acceptable depuis 2019, malgré l'effectif qui a augmenté de 400 à 600 agents "

Même s'ils avouent que des efforts restent à faire pour atteindre les niveaux souhaités par tous. Au surplus, Le Porte-parole du Comité, battant en brèche les allégations syndicales, en ce qui concerne les nominations des agents techniques du tourisme à des postes de responsabilité, estime que cela ne saurait constituer un préalable ni un motif de grève.

Puisqu'en ce début d'année, selon ses propres constatations, " une série de nominations est en cours suite à l'adoption d'un nouvel organigramme qui offre plus d'opportunités de postes, avec la création de deux Directions Générales d'Administration centrale, des Directions Centrales et des Sous-directions ".

En tout état de cause, le Comité invite l'ensemble des travailleurs à prendre conscience que l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) ne saurait confier ses rênes au Ministre Siandou Fofana (Président du Conseil exécutif et de la Région Afrique), si celui-ci n'avait fait preuve d'un leadership pour booster ce secteur dans cette période de pandémie mondiale. Position qui, plus est, offre une ascension diplomatique à la destination ivoirienne au diapason de la vision du Président Alassane Ouattara de faire de la Cote d'Ivoire une grande nation.

De ce qui précède le Comité confie que tout cela a contribué à la création d'un environnement propice à l'investissement ayant abouti à la construction de plusieurs réceptifs hôteliers de hauts standings, contribuant à l'emploi dans le secteur.

Se voulant un creuset d'échanges et de consensus pour booster " Sublime Côte d'Ivoire " le Comité de réflexion propose, toutefois, " la mise en place d'une mutuelle des agents pour conduire des projets en faveur des agents tels que : un projet immobilier ; l'institution de cartes de réductions dans les établissements de tourisme ; l'organisation de colonies pour les enfants des agents du Ministère... ".