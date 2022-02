Sénégal: " Je me sens beaucoup mieux ", Krépin Diatta sur sa blessure

Eloigné des pelouses depuis novembre 2021 pour cause de blessure, l'international sénégalais Krépin Diatta a donné des nouvelles rassurantes par rapport à son retour sur les pelouses.

Présent à l'inauguration du tout nouveau stade du Sénégal ce mardi, l'ailier de l'AS Monaco a répondu à la question des journalistes sénégalais portant sur son retour sur les pelouses. Le pire est désormais derrière selon lui.

" Je ne peux pas me prononcer sur mon retour mais ce qui est sûr est que je me sens beaucoup mieux. J'ai repris la course et je pense que le plus dur est passé. Je suis dans la phase de récupération et de renforcement. Je donne rendez-vous bientôt ", a laissé entendre l'ex joueur de Bruges (Belgique).

Pour rappel, le natif de Dakar a raté la récente 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 à cause de sa blessure. Il a dans la foulée manqué le sacre des Lions de la Teranga.