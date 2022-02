Cote d'Ivoire: Ligue des champions - Salomon Kalou, un Blue Dogue indécis après Chelsea-Lille

A domicile, les Blues de Chelsea se sont tranquillement imposés 2-0 à Stamford Bridge en 8e de finale aller de la Ligue des champions ce 22 février 2022 face aux Dogues de Lille. Un match très particulier à suivre pour Salomon Kalou. L'ex-international ivoirien, qui fait partie des 10 joueurs à avoir remporté la CAN et la Ligue des champions dans sa carrière, a évolué dans les deux clubs. Et avait choisi de ne pas choisir qui soutenir en suivant la rencontre.

Entre les Blues de Chelsea et les Dogues lillois, le cœur de Salomon Kalou balance : " Pff... Je ne peux pas choisir ! sourit-il. Ce sont deux équipes que je connais très bien. Avec Chelsea j'ai remporté la Ligue des champions, avec Lille j'ai passé deux très belles saisons. Que le meilleur gagne, et ce mardi soir le meilleur a été Chelsea ".

Blues un jour, Blues toujours... Grâce à Kai Havertz et Christian Pulisic, magnifiquement lancé par le Français Ngolo Kanté, les Londoniens ont fait mouche par deux fois. Et ont impressionné l'ancien ailier du club, vainqueur de la Ligue des champions 2012 avec Chelsea. " Ils ne s'arrêtent jamais ! " s'étonne-t-il. " Leur pressing est incessant, et ils ont maintenu cette cadence-là jusqu'à la fin du match, en multipliant les courses. C'était une rencontre de très grande intensité, et je tiens à saluer les deux équipes qui ont très bien joué. "

Actuellement sans club depuis la fin de son contrat avec les Brésiliens de Botafogo l'an passé, l'ex-international ivoirien de 36 ans, qui a remporté la CAN 2015 avec les Eléphants, a joué pour Chelsea de 2006 à 2012, avant de troquer sa tunique bleue contre celle rouge vif du LOSC pour deux saisons. Une époque dont il garde de bons souvenirs, et de fortes attaches : " Lille a fait un super match, vraiment. Le LOSC était bien dans l'entame du match, ils avaient bien préparé cette rencontre et étaient très bien en place. Mais malheureusement ils ont encaissé un but très tôt dans le match et se sont découverts. Chelsea, avec toute son expérience, en a profité pour marquer une seconde fois. "

Salomon Kalou est l'un des dix joueurs dans l'histoire a avoir remporté la CAN et la Ligue des champions, comme un certain Edouard Mendy, l'actuel gardien de Chelsea, champion d'Europe en titre avec les Blues et récent vainqueur de la CAN avec le Sénégal. L'Ivoirien préfère avertir le portier sénégalais et ses coéquipiers : ils peuvent vivre l'enfer du Nord, au match retour.

" Moi qui ai joué dans le grand Stade de Lille, je peux vous dire quelle ambiance règne là-bas ! ". Une enceinte inaugurée en 2012, soit l'année d'arrivée de Salomon Kalou dans le Nord de la France. " Lille va être soutenu par 50 000 supporters, qui pousseront comme le 12e homme, et ça peut faire la différence. Le LOSC a encore ses chances, il y a un deuxième match à disputer, qu'il faut disputer à fond pour ne pas avoir de regret. Il y a encore de l'espoir ! "

Une manche retour qui se jouera le mercredi 16 mars en France. Nul doute que Salomon Kalou sera au rendez-vous, pour supporter ses deux équipes préférées.