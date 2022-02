Sénégal: Augustin Senghor sur le sacre du 6 février - "Tout est encore présent en moi"

Dakar — Augustin Senghor, président heureux de la Fédération sénégalaise de football (FSF), n'était pas descendu de son nuage, au moment de participer mardi à la cérémonie de signature d'accord et de dévoilement de la plaque des travaux de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives du lycée Lamine-Guèye, à Dakar, plus de 15 jours après le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Me Senghor était la véritable star de cette cérémonie au cours de laquelle il a reçu les félicitations des enseignants, des parents d'élèves et des élèves de son ancien établissement qui étaient présents à cette cérémonie.

"A mon niveau aussi, la joie et le soulagement sont encore présents en moi", a reconnu le président Augustin Senghor, dans un entretien au pas de course avec un reporter de l'APS.

Le 1-er vice-président de la Confédération africaine de football (CAF) considère que "le 6 février dernier restera à jamais gravé dans nos mémoires de Sénégalais". "D'ailleurs, j'aurais aimé vivre ces moments autre part qu'à la tribune officielle avec mes pairs et les autorités", a-t-il ajouté.

Pour les besoins du protocole, Augustin Senghor, qui est aussi le numéro 2 de la Commission Coupe d'Afrique des nations (CAN) dans l'instance dirigeante du football national, a été obligé d'être à la tribune présidentielle.

"Mais comme d'habitude, je suis resté zen même si on venait de décrocher le titre derrière lequel le football sénégalais courait depuis plusieurs générations", a-t-il fait savoir.

"C'est une grande fierté d'avoir été au bout et un grand soulagement aussi", a-t-il poursuivi, entrecoupé par des félicitations et des demandes de photos d'élèves qui se sont déplacés lors de la visite du président de la Fifa, Gianni Infantino dans l'enceinte du lycée dakarois, mardi matin.

Après le sacre, Augustin Senghor a dit avoir été marqué par les manifestations de joie des populations à l'arrivée des joueurs de l'équipe nationale.

"C'est sûr que je disais que les gens allaient sortir parce que l'attente a été longue, mais voir autant de monde, c'était incroyable", a-t-il dit.

En plus du terrain de football qui sera stabilisé, la Fifa va ériger un terrain de futsal et des vestiaires pour les élèves (filles et garçons) de l'établissement situé au Plateau, afin qu'ils puissent s'adonner au sport de leur choix.

A l'assistance, le président Senghor, en remerciant l'instance dirigeante du football mondial et Gianni Infantino, a dit espérer qu'avec cette infrastructure le Sénégal va ajouter sous peu à sa moisson le futsal.

Le terrain de futsal de Lamine Guèye est le premier du genre à être à être érigé au Sénégal.