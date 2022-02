Afrique: Greenpeace Afrique réagit au rapport scientifique sur les feux de forêt projetant un XXIe siècle infernal

communiqué de presse

Un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) prévoit une augmentation mondiale de 50 % des feux de forêt d'ici 2100. Greenpeace Afrique appelle les gouvernements à renforcer leur préparation et à protéger les forêts tropicales du continent avant un siècle infernal.

Le rapport, "Spreading like Wildfire: the Rising Threat of Extraordinary Landscape Fires" ( rapport en anglais, non-traduit ), apparaît après qu'un autre rapport récent du PNUE aurait averti que l'Afrique a été la plus durement touchée par les incendies de forêt, qui ont brûlé une superficie de 4,23 millions de kilomètres carrés par an - environ la taille de tous les 27 pays de l'Union européenne. Les incendies en Afrique représentent 67 % de la superficie des incendies mondiaux annuels.

" La jeunesse africaine voit son avenir menacé par le changement climatique comme un homme de paille qui observe un feu impuissemment, alors que ses gouvernements restent totalement au dépourvu ", déclare Irène Wabiwa Betoko, chef de projet international pour la forêt du bassin du Congo.

"Comme il est utile de voir l'étincelle avant l'incendie, les gouvernements doivent tenir compte du siècle infernal où leurs propres concessions forestières et autres changements d'utilisation des terres s'enflamment", a ajouté Irène Wabiwa.

Les feux de forêt génèrent de la fumée, du carbone noir et d'autres polluants tueurs, ainsi que des vagues de chaleur. Ils dégradent les écosystèmes et accélèrent la crise d'extinction des espèces dans le monde.

Alors que le changement climatique et le changement d'utilisation des terres augmentent la menace de flammes incontrôlables, la façon dont les Africains utilisent traditionnellement les feux est souvent la plus appropriée pour l'écosystème et peut aider à prévenir les feux dangereux.

Le rapport note une collaboration régionale positive, comme le travail de 14 États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) pour fournir un cadre de coopération sur les questions de gestion des incendies.

Greenpeace Afrique appelle à une collaboration plus approfondie, à davantage de ressources dans la préparation des autorités locales et à l'incorporation des connaissances traditionnelles sur les feux au niveau de la Commission des forêts d'Afrique centrale.