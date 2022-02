Sénégal: BRVM - Embellie retrouvée pour les deux indices de la Bourse

Après deux journées consécutives de baisses, les deux indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont retrouvé leur embellie au terme de la séance de cotation ce mercredi 23 février 2022.

L'indice BRVM 10, il a ainsi enregistré une vigoureuse hausse de 1,97% à 162,01 points contre 158,88 points la veille. Quant à l'indice BRVM composite, il a gagné 0,65% à 212,92 points contre 211,55 points la veille.

La valeur transactions s'est établi à 1,988 milliards de FCFA contre 10,815 milliards de FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une augmentation 41,319 milliards à 6409,432 milliards de FCFA contre 6368,113 milliards de FCFA le 22 février 2022.

De son côté, le marché des obligations est en baisse de 1,399 milliard à 7496,516 milliards de FCFA contre 7497,915 milliards de FCFA précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 5 375 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 7,47% à 4 030 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,12% à 1 300 FCFA), ETI Togo (plus 5,00% à 21 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 1 200 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 1 545 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 995 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,98% à 800 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 5,52% à 8 900FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (moins 4,44% à 4 300 FCFA).