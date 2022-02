Afrique: Ouverture à Abidjan des travaux d'un colloque international sur le Dialogue interreligieux avec la participation du Maroc

Abidjan — Les travaux d'un colloque international sur le Dialogue interreligieux, organisé par le Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques de Côte d'Ivoire (COSIM) et la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, se sont ouverts, mercredi en début d'après-midi à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Placé sous le thème "Le message éternel des religions", ce colloque a pour objectifs de soutenir la pérennité de la paix en Afrique et en Côte d'ivoire à travers le dialogue interreligieux ainsi que la continuité du message éternel des religions sur la paix dans le monde, outre l'ouverture des voies pour l'échange et l'écoute entre les adeptes des religions musulmane et chrétienne en Côte d'Ivoire et en Afrique, ont expliqué les organisateurs.

Ce conclave de trois jours (23-25 février) vise également l'adoption de la Déclaration de paix d'Abidjan par les différents acteurs religieux et sociaux.

Le colloque sera ponctué par plusieurs interventions qui vont débattre de sujets appartenant à cinq thématiques, à savoir "la famille et l'école", "la société civile ivoirienne et africaine", "la formation et la sensibilisation des cadres religieux", "religions, communication et prédication" et "pouvoirs publics et acteurs religieux face au phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme religieux violent".

Le thème retenu pour cette rencontre est en soi une proposition agissante pour contribuer et participer à la concrétisation du dialogue interreligieux entre les différentes confessions, soulignent les organisateurs dans une note de présentation du colloque qui est mû par une démarche hautement symbolique qui consacre les vertus exceptionnelles de "ce mot magique de Dialogue".

"Le dialogue interreligieux doit sous-tendre la réponse collective de toutes les confessions au conflit et à la violence, souvent inspirés par l'intolérance et l'intransigeance", souligne-t-on.

Le texte rappelle dans ce sens que le COSIM et la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains ont toujours prôné la tolérance comme tradition d'ouverture.

Ils ont toujours œuvré pour le dialogue, la solidarité et surtout le travail dans l'amitié avec les autres confessions. Un travail assidu et sans relâche à accomplir pour que tous les fléaux de la haine et des souffrances "ne viennent pas détruire nos espoirs et notre espérance en l'avenir, pour que nos enfants et les nouvelles générations puissent vivre dans un monde sain, un monde de paix et de fraternité", relèvent les organisateurs.

Ce colloque international, qui rassemble des chercheurs et experts de tous les horizons africains de confession musulmane et chrétienne, connaît la présence de plus de 600 participants parmi lesquels figurent des personnalités de notoriété nationale ivoirienne et internationale, dont les présidents et membres des 34 sections de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains.

Cet évènement culturel correspond à la vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants et Président de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, qui a toujours encouragé les initiatives du dialogue et du développement en Afrique.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment du ministre, secrétaire général de la Présidence de la République de Côte d'Ivoire, Abdourahmane Cissé, du ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, de l'ambassadeur du Maroc à Abidjan, Abdelmalek Kettani, du secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Mohamed Rifki, et du président du COSIM, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, ainsi que de plusieurs autres personnalités.

En marge des travaux du colloque, la Fondation mère organisera un hommage officiel aux défunts Feu Cheikhoul Aïma Boikary Fofana et Feu Cheikhoul Aïma Mamadou Traoré, ex-présidents du COSIM et de la section ivoirienne de la Fondation, ainsi qu'un hommage aux imams ivoiriens du COSIM.