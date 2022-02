Algérie: Conseil de la nation - Installation de la Commission parlementaire mixte Algérie-UE

La Commission parlementaire mixte Algérie-Union européenne (UE) a été installée, mercredi au siège du Conseil de la nation, en vue de renforcer le partenariat entre l'Algérie et l'UE et relancer l'amitié parlementaire, a indiqué le Conseil de la nation dans un communiqué.

L'installation de cette Commission qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'UE en Algérie, Thomas Eckert, des représentants du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger et des membres des deux chambres du Parlement, vise à "redynamiser et renforcer le partenariat établi depuis plus de 30 ans entre l'Algérie et l'UE et relancer l'amitié parlementaire dans l'objectif d'un dialogue parlementaire accompagnant les relations entre l'Algérie et l'UE", note le communiqué.

Etaient présents également à la cérémonie d'installation les membres de la Commission parlementaire mixte à savoir "Mme Leila Brahimi, membre du Conseil de la nation du groupe parlementaire du tiers présidentiel, vice-présidente de la Commission parlementaire mixte Algérie-UE, M. El Hadj Abdelkader Grinik, vice président du Conseil de la nation du groupe parlementaire du parti Front de libération nationale (FLN), MM. Mohamed Bakhchi et Mohamed Laid Ballaa, membres du Conseil de la nation du groupe parlementaire FLN et M. Bachir Ould Zemirli, membre Conseil de la nation du groupe parlementaire du parti Rassemblement national démocratique (RND)".