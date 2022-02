Algérie: Casbah d'Alger - Guide touristique, une activité rémunérée pour de nombreux jeunes

Alger — Guider et accompagner des visiteurs à travers les différentes ruelles de la Casbah pour faire découvrir son génie architectural et ses monuments historiques, est un métier rentable pour beaucoup d'habitants de ce site du patrimoine qui accueille des milliers de touristes algériens et étrangers.

Si la plupart des guides ne sont pas certifiés, ils vendent leurs services sur les réseaux sociaux et proposent aux visiteurs de la vielle cité avec des tarifs entre 1200 et 1500 DA par personne et 5.000 DA pour un groupe de visiteurs.

Enfant de la Casbah, Mohamed Sidi Yekhlef, 46 ans, dit "Momo Al Mahrousa", dit avoir commencé l'activité de guide touristique depuis 7 ans dans le but de "promouvoir tourisme et faire découvrir la cité et son histoire aux visiteurs algériens et étrangers.

Sur sa page Facebook, les visiteurs peuvent voyager dans la Casbah à travers des photos et vidéos qui le montrent avec ses visiteurs dans les différentes ruelles de la Casbah, ses sites et monuments, objets de visite.

Pour attirer des clients, Mohamed propose ses services à des prix avantageux ne dépassant pas "1200 dinars par personne" et "une moyenne de 5000 pour le groupe, le billet d'entrée pour trois musées inclus.

Propriétaire d'un restaurant traditionnel en plein Casbah, Mohamed dit qu'il n'a suivi ni études spécialisées sur le patrimoine ni formation pour devenir guide touristique.

Ses connaissances sur la Casbah ont été obtenues auprès de sa famille et de ses grands-parents, en plus des publications de chercheurs spécialisés parmi les historiens et les chercheurs en histoire et en art", précise ce guide non certifié.

Mohamed Lakhal, autre guide natif de la Casbah, propose également ses services (payants) aux visiteurs de la médina depuis 2016.

Comme les autres guides, Lakhal lui aussi n'a pas suivi une formation spécialisée devant lui conférer des connaissances poussées sur l'histoire de cette cité et ses monuments historiques, il a tout au moins un atout: il peut s'exprimer en Arabe et Anglais.

Avec des prix préférentiels allant entre 1200 DA et 6.000 DA, il travaille durant le week-end et propose ses services sur Facebook où il poste des photos et vidéos de visites guidées dans la Casbah.

Un décret pour régir l'activité de guide touristique

Les conditions et modalités d'exercice de l'activité de guide de tourisme ont été fixées par le décret exécutif 06-224, promulgué en juin 2006.

Le guide touristique est défini en vertu de ce texte comme une "personne physique qui accompagne des touristes nationaux ou étrangers, à titre permanent ou saisonnier, contre rémunération.

L'exercice de l'activité de guide de tourisme est soumise à l'obtention préalable d'un agrément et l'inscription au registre de commerce, selon les dispositions de cetexte.