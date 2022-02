Afrique: Une célébration du podcasting et de l'art du récit

Le podcast d'Afrique Renouveau veut mettre en lumière les questions pertinentes du continent

C'est en grande pompe que l'Africa Podfest a débuté le 12 février au Baraza Media Lab de Nairobi, au Kenya, à l'occasion de la Journée africaine du podcast, une journée consacrée à la célébration des meilleurs et des futurs podcasteurs du continent.

Lancée en 2020, cette journée célèbre le podcasting en Afrique qui a adopté l'outil comme favori pour raconter des histoires.

Le point culminant des célébrations de cette année a été le lancement du podcast d'Afrique Renouveau - une production du Département de la communication globale des Nations Unies (DGC).

Sur les lieux - SemaBOX, un studio spécialisé dans les podcasts et un incubateur de podcasts - des confettis ont couvert l'air lors du lancement. En raison des restrictions de la COVID-19, le festival était hybride - en personne et en virtuel.

Sandra Macharia, cheffe de la section Afrique au DGC, a déclaré que le podcast d'Afrique Renouveau, qui est un ajout aux outils de communication de la section, faisait partie de sa stratégie d'expansion et de diversification de ses plates-formes numériques pour une portée maximale.

"C'est audio, c'est très intime et c'est un excellent moyen pour nous d'atteindre de nouveaux publics sur des sujets pertinents pour l'Afrique. Des sujets que nous avons choisis délibérément pour faire avancer les voix des Africains qui travaillent sur le continent, et avec des récits qui sont réelles, motivants et pleins d'espoir sur l'Afrique", a déclaré Mme Macharia lors du lancement.

Le premier d'une série inaugurale en trois épisodes met en vedette Joy Kategekwa, experte en droit et en politique du commerce auprès du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui est l'une des architectes de l'Accord de libre-échange continental africain (ZLECAf). Elle aborde les questions liées au libre-échange en Afrique et parle du potentiel du pacte commercial sur la vie des populations du continent.

Le podcasting prend l'Afrique d'assaut

"Le podcast d'Afrique Renouveau se concentre sur le développement de l'Afrique du point de vue des personnes qui vivent et travaillent sur et pour le continent", explique Nanette Braun, directrice par intérim des communications stratégiques DGC. "Il met en lumière le travail des individus et des institutions à travers des récits axés sur les solutions du parcours social, économique et politique de l'Afrique."

Le podcast vient s'ajouter aux autres canaux de communication que Afrique Renouveau utilise pour raconter l'histoire africaine du développement socio-économique.

"Notre podcast complète les articles audio existants et nos autres plateformes qui contribuent à répondre au besoin de contenu factuel et équilibré sur le continent", ajoute Mme Macharia.

Africa Podfest a été cofondé par Mmes Josephine Karianjahi et Melissa Mbugua, qui sont également les cerveaux de l'Africa Podcast Day.

En effet, les recherches qu'elles ont menées l'année dernière ont révélé que les Africains écoutent davantage les podcasts produits en Afrique, et qu'ils recherchent aussi bien des contenus de divertissement que d'information.

"Les trois grandes puissances sont le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Nous avons également découvert que les pays comme la Zambie, l'Égypte et d'autres pays sont en fait en train de développer leur communauté et les podcasts qu'ils réalisent ", a déclaré Mme Karianjahi.

Le taux croissant de connexion à Internet et de pénétration des téléphones portables sur le continent a stimulé la croissance de l'audience des podcasts.

La 3e Journée annuelle du podcast africain avait pour thème "Le podcast c'est la liberté" et a vu des centaines de podcasteurs africains, dans leur pays et à l'étranger, participer en ligne. Ils ont partagé leurs expériences du podcasting et ce qu'il a signifié pour eux et leurs publics.

Les personnes présentes ont pu écouter certains des podcasts les mieux notés d'Afrique, ainsi que ceux qui font leurs débuts sur la scène du podcast du continent.

Mme Khayriyyah Muhammad Smith, des États-Unis d'Amérique, a parlé du pouvoir des podcasts apportant les voix des marginaux dans les conversations quotidiennes.

Le podcast de Mme Smith intitulé " Apportez votre propre chaise ", par exemple, met en scène des femmes de 'couleur.' "Nous leur offrons une chance de raconter leurs propres histoires avec leurs propres mots" Mme Smith qui était parmi les premiers invités de l'événement a indiqué.

L'équipe de BBC World Service, qui gère le podcast " Africa Daily Live ", a évoqué les raisons pour lesquelles l'une des principales stations de radio du monde se diversifierait dans le podcasting.

Le journaliste et présentateur de la BBC Alan Kasujja a parlé des Africains comme de grands conteurs, avec une tradition de récit oral. Il a déclaré qu'en raison de la facilité d'entrée sur la scène du podcasting, de plus en plus d'Africains ont désormais la liberté de raconter leurs propres histoires dans les langues dans lesquelles ils se sentent à l'aise.

"C'est un pouvoir retrouvé, celui de dire sa vérité. Réjouissez-vous de ce pouvoir, il y a tellement d'histoires qui existent ", a déclaré M. Kasujja.

La productrice de la BBC, Victoria Uwonkunda, a déclaré qu'il y a un avenir pour les femmes dans le podcasting, car c'est un espace sûr.

"Soyez vous-même, et rappelez-vous que les podcasts sont si intimes, donc c'est un endroit agréable pour parler librement", a-t-elle dit.

En ligne, nous avons cherché à comprendre sur quoi les Africains podcastent et ce que signifiait le thème de la journée.

Le podcasteur nigérian M. Rodney Omeokachie, l'animateur du podcast 'The Young God', a déclaré qu'il appréciait de pouvoir s'exprimer librement et sans crainte.

"La liberté est un sentiment, chaque fois que j'appuie sur le bouton d'enregistrement, c'est moi qui suis libre", a-t-il déclaré à Afrique Renouveau.

Basé au Canada, Nnamdi Okaa, également connu sous le nom de Mista Dre, l'un des animateurs et producteur du podcast 'Backyard Bants' a déclaré que pour lui, la liberté est la capacité de rester dans la diaspora tout en ayant sa propre plateforme pour s'exprimer sans être jugé.

Des difficultés subsistent toutefois pour ceux qui espèrent lancer un podcast. Il s'agit notamment du coût élevé des données mobiles dans la plupart des pays africains, ainsi que du coût élevé de l'équipement qui permettrait d'obtenir une bonne qualité sonore et technique.

Malgré ces défis, un bon nombre de podcasteurs en Afrique ont réussi à gagner de l'argent.