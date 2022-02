Algérie: JM 2022 - Pari sur l'édition d'Oran pour mettre en exergue la véritable image de l'Algérie

Oran — Le commissaire de la 19e édition des Jeux méditerranéens Mohamed Aziz Derouaz a déclaré mercredi à Oran que les pouvoirs publics tiennent à ce que cet évènement sportif prévu l'été prochain dans la capitale de l'Ouest algérien "montrera au monde la véritable image de l'Algérie dans tous les domaines".

Invité au forum du quotidien "El Djoumhouria" paraissant en langue arabe, M. Derouaz a souligné que le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune "veille personnellement au succès des Jeux méditerranéens qui devront refléter la véritable image de l'Algérie".

Le commissaire des JM, qui a été reçu il y a quelques semaines par le président de la République, a fait savoir que M. Tebboune avait donné des instructions et des recommandations pour faciliter la mission du comité d'organisation, "ce qui nous aide à surmonter toutes les difficultés", a-t-il dit.

"Tout le monde sait que nous avons accusé un énorme retard dans la préparation des JM il y a quatre mois, au point où le CIJM a publié un rapport négatif sur l'état d'avancement des préparatifs de ce rendez vous méditerranéen. Ce rapport a été à l'origine de la décision du nouveau président du Comité et son secrétaire général de non participer au forum international que nous avons organisé à Oran en décembre dernier en préparation de la 19e édition", a déclaré, à ce propos, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports.

"Les choses sont revenues à la normale et nous avons rattrapé le retard durant les quatre derniers mois, ce qui nous a permis de donner une nouvelle dynamique aux réalisations et a beaucoup réconforté les premiers responsables du CIJM. Les progrès réalisés par l'Algérie dans le cadre de la préparation de ces joutes sont tangibles, notamment pour les infrastructures sportives, le président du CIJM, qui a remplacé l'Algérien Amar Addadi à la tête du comité en octobre dernier, a revu à la hausse ses ambitions et parie sur l'édition d'Oran pour constituer un nouveau départ des JM qui ont beaucoup perdu de leur éclat dans les dernières années", a poursuivi l'invité du forum d'El Djoumhouria.

Dans cette optique, la CIJM a décidé de programmer les JM, désormais deux années avant les Jeux olympiques pour donner l'occasion aux athlètes de mieux se préparer et assurer ainsi une présence d'un plus grand nombre possible de champions au rendez vous méditerranéen, a souligné l'ancien sélectionneur de l'Equipe national de handball.

Le même responsable a également valorisé le programme élaboré par les différentes commissions spécialisées de préparation des JM, "qui verra une dimension culturelle de premier ordre".

Pour assurer le succès de l'édition d'Oran des JM, les organisateurs misent également sur l'aspect promotion puisqu'il s'agit, dans ce cadre, d'établir un programme spécial pour cette opération qui a enregistré un "net retard", a reconnu M. Derouaz, qui a annoncé la signature de contrats avec des agences spécialisées pour remédier au retard enregistré, avec l'ouverture du champ aux acteurs de la société civile pour y contribuer, de même que des ambassadeurs et ambassadrices des jeux qui seront sélectionnés ultérieurement par le Comité olympique algérien (COA) dont des champions algériens dans divers sports pour mener à bien des missions spécifiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays.