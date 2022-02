Afrique: En route vers la CdP27 - Les voix du changement

En novembre 2022, se tiendra à Charm el-Cheikh, en Égypte, la prochaine conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Ce sera le quatrième pays africain à accueillir cet événement annuel depuis 1995. Les militants pour le climat du monde entier recherchent sans relâche la solidarité mondiale et le changement transformationnel avec un message clair et urgent : agissez maintenant pour protéger les gens et sauver notre planète des pires impacts de la crise climatique.

En hommage à leur persévérance, la série Voix du changement s'intéresse à la détermination et au dynamisme des jeunes qui se mobilisent pour la justice climatique. Elle met en perspective la gravité des impacts vastes et variés de la crise climatique, tout en soulignant le mouvement croissant pour protéger notre avenir.

Nous explorons la vision et les valeurs des jeunes militants pour le climat et leur courage pour persévérer, contre vents et marées, et apporter une contribution inestimable au mouvement mondial pour le climat.

Vanessa Nakate est une militante ougandaise pour le climat et une jeune leader pour les objectifs de développement durable.

Elle a commencé son parcours en tant que militante pour le climat en 2018. La crise climatique a été l'une des plus grandes menaces affectant la vie de nombreux Ougandais - et elle est devenue de plus en plus consciente et préoccupée par les communautés particulièrement vulnérables aux impacts paralysants d'une planète qui se réchauffe.