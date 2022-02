Sénégal: Ousmane Sonko rebaptise les rues de Ziguinchor

Ousmane Sonko avait promis, une fois élu maire de Ziguinchor, de rebaptiser les rues portant des noms de colons français. C'est désormais chose faite.

Ousmane Sonko, le nouveau maire de Ziguinchor, ne perd pas de temps. Comme il l'avait promis lors de la campagne électorale, il a rebaptisé toutes les rues de la ville qui portaient des noms de colons français.

Ainsi, la rue du capitaine Javelier, l'avenue phare de la ville, devient l'avenue du tirailleur africain. Ces modifications ont été saluées par la majorité des Ziguinchorois, comme Abdoulaye Sagna qui estime que les Français, dont ces rues portaient les noms, étaient des hommes cruels.

"C'est une très bonne chose, nous venons de découvrir quels sont nos vrais héros. Les rues qui portaient ces noms de Français... en réalité ce sont des Français qui massacraient les Africains. On a découvert par exemple que le lieutenant Truch, dont le nom était porté par une des belles avenues de Ziguinchor, a été battu par Djignabo Bassène (grande figure de la résistance casamançaise, ndlr). Et c'était un homme cruel qui faisait du mal aux Africains. La France, pour faire mal aux Africains, surtout aux Casamançais, avait choisi l'une des plus belles avenues de Ziguinchor pour mettre le nom de Truch", explique Abdoulaye Sagna.

Une décision saluée par tous

Même son de cloche chez Abdou Mandian qui estime que cet acte du nouveau maire va effacer définitivement les traces de la colonisation française.

"C'est une très belle manière d'effacer la colonisation française à Ziguinchor et dans l'ensemble du territoire sénégalais. Avec ces nouveaux noms, on va se sentir plus indépendants encore", se réjouit Abdou Mandian.

"Ce n'est que logique"

De l'avis de l'historien Amadou Fall, professeur à l'Université de Ziguinchor, il n'était pas compréhensible que les rues de la ville portent encore les noms des anciens colonisateurs.

"En filigrane, qu'on le dise ou non, comment voulez-vous que celui qui a été à l'origine de votre déperdition, de votre dépersonnalisation, celui qui a été à l'origine de l'embarcation de centaines voire de milliers de gens, que celui-ci, après 62 ans de votre indépendance, puisse être le symbole de votre développement, de votre nationalisme ? Mais c'est extraordinaire ! Comment peut-on l'accepter dans un pays qui se veut un phare culturel, économique et éducatif tel que le Sénégal ?", s'interroge l'historien.

Pour l'historien Amadou Fall, " à la limite, il y a là, une incongruité nationale qu'il faut laver, qu'il faut balayer au plus vite. Et je ne peux qu'applaudir à ce phénomène, à ce geste socio-politique qui fait qu'évidemment nos rues sont débaptisées. Et nous le pensons, ceci va être un processus illimité".

Par ailleurs, une partie des Ziguinchorois voudrait que certains quartiers de la ville changent de noms pour avoir aussi une consonance plus locale.