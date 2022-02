Algérie: Appel à consolider le système médiatique public face aux défis du nouvel environnement de communication

Alger — Les participants à une journée parlementaire sur les médias publics ont appelé, mercredi à Alger, à assurer les moyens matériels et humains indispensables au système national des médias publics, en vue de permettre à ces derniers de faire face aux défis induits par le nouvel environnement de communication.

A ce propos, l'enseignant El Hadj Titaouni de l'Université d'Ain Defla a souligné que le suivi par les établissements médiatiques publics de l'évolution de la nouvelle scène médiatique, "requiert la mise à disposition des moyens techniques et matériels indispensables et de veiller à former l'élément humain, en vue de lui permettre de concrétiser cette adaptation sur le terrain et consolider le sens du +sacrifice pour l'idée+".

Le même intervenant a mis l'accent sur la nécessité d'une étude "approfondie" du service public assuré par les établissements médiatiques publics et les modes à même de les hisser, en vue d'être à la hauteur des aspirations des citoyens dans le contexte de la réalité médiatique actuelle qui a transformé le public, d'un simple récepteur ou consommateur de l'information en un partenaire dans la fabrication du contenu médiatique, en assurant les services d'interaction.

A leur tour, les deux enseignants Ahmed Chenati et Mohamed Bouaâzara ont mis en avant la nécessité de la formation " continue" des journalistes et de s'orienter vers la spécialisation, en vue de renforcer le niveau du journaliste, en tenant compte de la situation sociale.

Par ailleurs, l'enseignant Mohamed Kirat de l'Université de Jordanie a soulevé la question de l'emploi de l'e-information au sein du Parlement et des institutions gouvernementales.

Quant au docteur Hamid Bouchoucha (Université de Constantine), il a analysé les principes, les fondements et les dimensions propres au projet de la chaîne parlementaire, mettant l'accent sur la nécessité d'assurer tous les moyens à ce projet qui vise à consolider la relation du Parlement avec les citoyens.

Cette journée parlementaire, dont l'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali et qui a vu la présence de nombre de ministres et responsables de différents établissements du secteur de la communication, a constitué une opportunité à travers laquelle, l'évolution historique du système médiatique public et privé en Algérie, a été passée en revue.