Afrique: Protection du personnel de santé - L'OIT et l'OMS publient un nouveau guide de promotion de la sécurité

Afin de renforcer la sécurité et la protection de ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé, l'Organisation internationale du travail (OIT), en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ont publié le 22 février un nouveau guide sur la question.

Selon les initiateurs, le guide de promotion de la sécurité a pour objectif principal d'encourager les pays à mettre sur pied des programmes d'appoint capables de soutenir et de protéger les agents de santé, en améliorant la gestion des services de santé et de la sécurité au travail, notamment dans les établissements de santé publics et privés, surtout dans les pays en développement.

" Les agents de santé doivent être protégés. Car, ils souffrent et sont exposés à beaucoup de risques, notamment les infections, les troubles musculosquelettiques, les blessures liées à leur métier, la violence et les harcèlements au travail, l'épuisement professionnel et les allergies. Ceci, en raison du mauvais environnement de travail ", a déclaré la directrice du département environnement, changement climatique et santé de l'OMS, Maria Neira. Elle a spécifié que la santé figure parmi les secteurs les plus dangereux pour travailler car, seuls quelques établissements sont arrivés à mettre en place des programmes de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

A titre d'illustration, environ 115 500 agents de santé sont décédés des suites de la covid-19 à cause du manque d'une politique de protection adéquate. C'est pourquoi, l'OMS et l'OIT recommandent aux Etats de mettre en œuvre des programmes durables de gestion de la santé et de la sécurité au travail pour les agents au niveau national et international et dans les établissements de santé publics et privés. Ces programmes permettront de couvrir tous les risques professionnels infectieux, ergonomiques, physiques, chimiques et psychosociaux.

" La pandémie de covid-19 a fait payer un lourd tribut supplémentaire aux travailleurs de la santé et a exposé une dangereuse négligence de leur santé, de leur sécurité et de leur bien-être. Et, plus d'une structure sanitaire sur trois ne dispose pas de postes d'hygiène sur les lieux de soins ", précise l'OMS. Elle déplore le fait que moins d'un pays sur six dans le monde a mis en place une politique nationale pour un environnement de travail sûr dans le secteur de la santé. Ainsi, la crise de la covid-19 a mis en évidence le coût de ce manque systémique de garanties pour la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs du secteur.

Réduire les accidents professionnels et les arrêts maladies

Selon l'enquête menée par les deux institutions, les absences pour maladie et l'épuisement ont exacerbé les pénuries préexistantes de travailleurs de la santé. Elles ont ainsi sapé les capacités des systèmes de santé à répondre à la demande accrue de soins et de prévention pendant la crise. C'est dans cette optique que ce nouveau guide décrit les rôles que les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et les services de santé au travail devraient jouer dans la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des travailleurs. Il rappelle aussi l'importance de l'investissement continu et de la formation pour maintenir les progrès dans la mise en œuvre des programmes de santé.

Appelant les gouvernements et les entreprises à veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés contre l'exposition aux diverses maladies, la directrice du département des politiques sectorielles de l'OIT, Alette van Leur, a indiqué que les mécanismes efficaces doivent être mis en place pour assurer une collaboration continue entre les employeurs, les gestionnaires et les travailleurs de la santé, dans le but de protéger la santé et la sécurité au travail.

" Les travailleurs de la santé devraient jouir de leur droit à un travail décent, à des environnements de travail sûrs et sains et à une protection sociale pour les soins de santé, les absences pour maladie et les maladies et lésions professionnelles ", a-t-elle ajouté. Elle a laissé entendre que les pays qui ont mis activement en œuvre ce genre de programmes ont enregistré une réduction des blessures et des maladies liées au travail et des absences pour maladie, ainsi que des améliorations de l'environnement de travail, de la productivité du travail et de la rétention des travailleurs de la santé.

" L'OMS et l'OIT continueront à fournir des conseils et une assistance aux pays pour élaborer et mettre en œuvre des programmes de santé et de sécurité au travail pour les agents de santé ", ont conclu les experts des deux organisations.