Algérie: Port d'Oran - Exportation de 30.000 tonnes de ciment blanc

Oran — Le groupe "Lafarge Algérie" a exporté, mardi, un total de 30.000 tonnes de ciment blanc vers le Mexique et le Guatemala à partir du port d'Oran sous la supervision du ministre des Transports, Aissa Bekkai.

M.Bekkai a donné, au niveau de la plateforme d'exportation de clinker et de ciment de l'entreprise portuaire, le coup d'envoi d'une opération de chargement et d'exportation de 30.000 tonnes de ciment blanc vers le Mexique et le Guatemala. Il s'agit de la 1e opération du groupe "Lafarge Algérie" avec ce volume de tonnage.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette opération, le ministre des Transports a affirmé que "le port d'Oran, qui dispose de potentialités importantes, est devenu un port d'importation et d'exportation et contribue grandement à la relance économique".

Insistant sur un fonctionnement 24/7 de tous les ports, M. Bekkai a souligné que "le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane avait donné des instructions à tous les secteurs, notamment l'Agriculture, le Commerce et les Douanes, afin de contribuer au bon déroulement de cette activité qui nous permettra d'être compétitifs et de maitriser les coûts d'importation et d'exportation".

Le groupe "Lafarge Algérie", dont le siège est à Oggaz (Mascara), ambitionne d'entreprendre des opérations d'exportation similaires à raison d'une opération/mois à travers d'un (1) ou deux bateaux à partir du port d'Oran, a déclaré à l'APS le directeur d'exportation du groupe "Lafarge Algérie", Hafid Ouchiche.

Cette opération sera suivie, mercredi, par une autre opération d'exportation de 35.000 tonnes de ciment gris vers la Gambie à partir du port d'Oran, a-t-on précisé.

Le groupe Lafarge Algérie compte exporter près de 3 millions de tonnes de ses différents produits d'ici la fin de l'année en cours, et ce, à partir des ports d'Oran, Mostaganem, Jijel, Annaba et Skikda, a encore précisé M. Ouchiche.

Pour rappel, le groupe "Lafarge Algérie" avait exporté, l'année écoulée, un total de 2,6 millions tonnes de ses différents produits à l'instar du clinker et du ciment, blanc et gris, ainsi que plus de 700.000 tonnes de différents produits à partir du port d'Oran.