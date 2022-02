Algérie: Illizi - Le champ gazier de Tinhert, un gisement aux larges perspectives économiques

Le projet de développement du champ gazier de "Tinhert" à In Amenas, nord de la wilaya d'Illizi, figure parmi les projets énergétiques aux larges perspectives économiques pour l'Algérie, ont affirmé mercredi les responsables de la direction de l'énergie de la wilaya d'Illizi.

Des investissements colossaux ont été mobilisés par l'Algérie pour accroitre ses capacités de production gazière, susceptibles de répondre à la demande croissante, locale et mondiale, sur cette source d'énergie, a indiqué à l'APS le directeur du secteur, Salim Boukercha.

L'entrée en production du champ de Tinhert, au mois de juin prochain, constituera indéniablement une valeur ajoutée à l'économie nationale, à travers le potentiel gazier qui viendra s'ajouter à la production nationale et consistant en la production de dix (10) millions M3/Jour de gaz, en plus de quelque 800 tonnes/J de condensat et plus de 400 tonnes/J de GPL (gaz de pétrole liquéfié), a-t-il fait savoir.

Le projet en question s'insère dans le cadre de la stratégie économique arrêtée par les pouvoirs publics et visant la valorisation des ressources énergétiques et la promotion des investissements, notamment dans le domaine des hydrocarbures, afin d'améliorer les rendements et développer des opérations de récupération à même de renforcer les capacités de production gazière de l'Algérie, face à la demande mondiale accrue et conférer au pays la place qui lui sied parmi les pays exportateurs de gaz.

Une contribution certaine à impulsion de la dynamique de développement

Outre l'objectif de relever les défis économiques, ce gisement gazier est appelé à contribuer à une large couverture des besoins en gaz naturel des wilayas du Sud-est du pays, ainsi que l'impulsion de la dynamique de développement dans la région, notamment en termes d'emploi de la main-d'œuvre locale qualifiée.

A ces perspectives de développement énergétique, vient s'ajouter l'entrée prochaine en exploitation du gazoduc (12 pouces) reliant, sur 109 km, le complexe gazier de "Tiguentourine" (In-Amenas) et la station de pompage de "Hassi-Kifaf", qui constitue un prolongement du gazoduc reliant sur 460 km Hassi-Kifaf à la wilaya de Djanet.

Le projet en question sera inauguré cette semaine dans le cadre de la commémoration de la double fête de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures (24 février), a-t-on annoncé à la direction de l'énergie de la wilaya d'Illizi.