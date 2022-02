Algérie: Journée parlementaire sur les médias publics nationaux face aux nouveaux défis

Alger — Une journée parlementaire sur "Les médias publics et le nouvel environnement de la communication... présent et avenir", a débutée mardi à Alger en présence de membres du Gouvernement et de responsables du secteur de l'information, en sus de chercheurs algériens et étrangers.

Les participants à cette journée initiée par le Groupe des indépendants à l'Assemblée populaire nationale (APN) auront à débattre de la problématique de "la position des institutions médiatiques publiques en Algérie face aux développements enregistrés dans le domaine de la communication et leur impact sur la relation du public avec ces médias".

Les participants à cette journée discuteront de plusieurs thèmes dont "L'information numérique et ses usages au sein du parlement et des institutions gouvernementales" et "Les critères de qualité dans les médias publics et ses capacités concurrentielles dans un nouvel environnement informationnel".

Ils aborderont en outre "La pratique informationnelle entre législations locales et réalité de la pratique à la lumière des répercussions de la mondialisation et du progrès technologique".