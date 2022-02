Congo-Brazzaville: Rotary Club Pointe-Noire Doyen - Une soirée caritative pour récolter des fonds

Des enchères concernant des œuvres d'art mises à disposition par des donateurs ont récemment eu lieu à Pointe-Noire, au cours d'une soirée caritative, sur le thème du carnaval.

L'argent collecté servira à financer des actions du Rotary Club Pointe-Noire Doyen en faveur des personnes démunies et des communautés de la ville. Des actions ayant un impact durable, a précisé la présidente 2021-2022 de ce club, Florence Roch-Dehorter, le 22 février aux Dépêches de Brazzaville.

Huit œuvres au total ont été vendues au cours de la soirée qui s'est déroulée le 18 février à l'hôtel Elaïs, en présence de l'adjoint du gouverneur du district à Pointe-Noire, Marc Grégoire. Il s'agit d'un tableau de Ségolène Guyon, épouse de rotarien; de quatre marottes Kébé Kébé de Yves Dubois (issues de sa collection privée), d'un service à café réalisé à la main par Isabelle Mauro et deux œuvres du photographe Robert Nzaou.

Les enchères ont permis au Rotary Club Doyen (RCDoyen) de collecter une somme de près de 2 000 000 FCFA qui servira à financer différentes actions, parmi celles qui ont été présentées au cours de la soirée par Florence Roch-Dehorter, présidente 2021-2022 de ce club dont le mandat est placé sur le thème annuel du Rotary International: "Servir pour changer des vies".

L'argent collecté servira notamment à la fabrication des tricycles que le club distribue chaque année (pour contribuer à la lutte contre la poliomyélite) ainsi qu'au financement de forage d'eau, de bourses d'études et autres. Sur ce dernier point, la présidente 2021-2022 a indiqué que six jeunes sont en stage à l'hôtel Elaïs, afin de compléter leur processus de professionnalisation. Ainsi chacun des membres du RCDoyen contribue, à son échelle, à servir pour changer des vies. A cela, il faut ajouter le programme "Les baguettes solidaires" destiné à fournir, gracieusement et chaque semaine, du pain à certains orphelinats et ONG de la place, comme le Samu social.

Le RCDoyen organise aussi des collectes de produits alimentaires, de jouets et de livres qui sont ensuite redistribués dans les orphelinats et auprès d'organisations caritatives de la région ponténégrine. Il travaille avec l'ONG Renatura dans le cadre de la sensibilisation sur la protection de l'environnement et organise des conférences sur diverses thématiques, notamment l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes de la région.

La vente aux enchères a marqué la relance des soirées de gala annuelles que le RCDoyen n'a pu organiser depuis deux ans en raison de la pandémie. Elle a donc constitué une belle occasion de renouer avec cette tradition du club. "Depuis deux ans, nous n'avons pas pu faire notre gala annuel. Cette année, comme les mesures ont été un peu assouplies, nous avons décidé de nous retrouver ici, en plein air, dans le respect des mesures, afin de collecter un peu d'argent pour recréer du lien et financer nos prochaines actions. D'autres personnes ont donné sans forcément acheter", a expliqué Florence Roch-Dehorter.

"Servir pour changer des vies" avec un impact durable

Outre les membres du RCDoyen, la soirée a connu la présence des membres d'autres Rotary club, tant de Pointe-Noire avec les Amis de Ndjin-Ndji, que de Brazzaville, avec l'ancien Gouverneur du District et sa famille rotarienne. Tous se sont dits satisfaits de la soirée animée par Fréderic Breyton, membre du RCDoyen de Pointe-Noire, et de leur participation active, dans une ambiance amicale, à la collecte d'argent qui servira aux œuvres de bienfaisance.

Cela, pour répondre au thème "Servir pour changer des vies", mais changer des vies d'une manière durable, a précisé Florence Roch-Dehorter. "Par exempte, quand on finance les études d'un jeune qui sort de la rue, l'impact est que ce jeune va travailler, créer sa petite entreprise et pouvoir nourrir sa famille, et ce, même dans des moments difficiles comme cela a été le cas durant le confinement. Nous recherchons un impact durable, pour chacune des actions que nous menons ensemble", a-t-elle expliqué.

Au cours de la soirée, il a aussi été fait une présentation du message de la prochaine présidente du Rotary International.

Vieux de plus de 60 ans, le Rotary Club Doyen est une association qui compte vingt-huit membres actifs, des sympathisants, des donateurs engagés. Pour agir, il s'appuie sur un bureau de trois personnes, d'un comité en charge du fonctionnement et des actions, et tout cela bénévolement, en complément des activités professionnelles de chacun. La ville océane dispose d'un deuxième club, un peu plus jeune et tout autant engagé, baptisé Rotary Club Ndjin-Ndji. Et un troisième devrait bientôt voir le jour, a confié Florence Roch-Dehorter, dont le mandat prendra fin le 30 juin prochain.