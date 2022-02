Congo-Brazzaville: Eglise kimbanguiste - Le révérend pasteur Ati Okouo Kiyime Mvele nouveau président délégué

Le nouveau président délégué du collège exécutif national de l'église kimbanguiste en République du Congo, le révérend pasteur Ati Okouo Kiyime Mvele, a été nommé le 6 février dernier par décision du chef spirituel et représentant légal de ladite communauté religieuse, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani, et installé dans ses fonctions le 22 février.

La cérémonie d'investiture du nouveau président a eu lieu au Centre d'accueil kimbanguiste du Plateau des 15 ans, dans le 4e arrondissement de Brazzaville, sous le patronage du révérend Georges Etou Mongo, premier suppléant chargé des missions du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, en présence de plusieurs invités religieux, étatiques et institutionnels. A cette occasion, une messe a été célébrée sur le thème " La mission du serviteur de Dieu " (Ps 25 ; Exode 20 : 1-17).

Après son installation, le révérend pasteur Ati Okouo Kiyime Mvele a remercié le père spirituel Simon Kimbangu Kiangani pour l'avoir élevé à ce titre. " Je tiens d'abord à remercier papa Simon Kimbangu Kiangani qui nous a élevés à ce titre et lui demander de nous combler de sa sagesse, de sa force. Quant au plan de travail, nous avons le plus grand pédagogue qui est papa Diangienda Kuntima qui avait déjà tout programmé: semé, entretenu et construit. C'est un grand programme, c'est même le développement. Nous prônerons l'entente. Faire ce que papa Diangienda disait dans le temps, l'amour, le respect des lois puis le travail. C'est tout ce que je peux dire ", a-t-il indiqué.

Le collège exécutif national regorge en son sein plusieurs départements, parmi lesquels le département de l'évangélisation et des missions de l'église ; le département des finances et du budget ; le département de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ; le département de la santé...

Outre la nomination du nouveau président délégué du collège exécutif national de l'église kimbanguiste, il y a eu également d'autres nominations, notamment celles des directeurs nationaux, des membres du collège exécutif puis du secrétariat, des membres du Centre kimbanguiste de Kidzoula dans le Pool, du nouveau responsable de la chorale GGK. Ces promus ont été installés par le deuxième suppléant chargé des missions, Joseph Makouka.

Au nom du préfet du département de Brazzaville, Boris Ngandza a remercié les responsables de l'église kimbanguiste pour avoir été associé à la cérémonie d'investiture du nouveau collège exécutif national de cette église en République du Congo. Pour lui, cela témoigne la place et la considération de cette confession religieuse vis-à-vis de la préfecture de Brazzaville.

Né le 19 avril 1960 à Gamboma, dans le département des Plateaux, le révérend pasteur Ati Okouo Kiyime Mvele succède à ce poste au révérend pasteur Benjamin Abialo. Il a occupé plusieurs fonctions ecclésiastique et administrative au sein de l'église kimbanguiste, ayant été, entre autres, directeur départemental premier adjoint de la grande chorale des dirigeants à Brazzaville en 2014; pasteur responsable à la paroisse de Talangaï de 2018 à 2020, et représentant départemental des Plateaux de 2020 à 2022. Le révérend pasteur Ati Okouo Kiyime Mvele est marié et père de six enfants.