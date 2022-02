Sahara Occidental: Conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui

Les travaux de la Conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui ont débuté mercredi à Chahid El-Hafedh (camps de réfugiés sahraouis), avec la participation de plusieurs délégations arabes et organisations de la société civile.

L'ouverture des travaux de la Conférence arabe, tenue au siège de l'Union des jeunes de Saguia El Hamra et Oued Eddahab sous le thème "Défis et perspectives", a été supervisée par Khatri Adouh, responsable du secrétariat du Front Polisario, lequel a affirmé que "l'ère de l'expectative est révolue, notamment après l'escalade du Maroc et son alliance avec l'entité sioniste", assurant que "la lutte armée se poursuivra jusqu'à la l'indépendance".

A noter que la Conférence est organisée sous le haut patronage du président de la République arabe sahraouie, Brahim Ghali, en présence du Premier ministre sahraoui Bouchraya Hamoudi Bayoune et de dirigeants du Front Polisario.

Au programme de la Conférence, lors de la première journée, figurent plusieurs interventions et tables rondes sur "la diplomatie sahraouie et le monde arabe... Expérience et entraves" et "la question sahraouie et les médias arabes".

La deuxième journée de la Conférence arabe sera consacrée à des débats sur "la solidarité arabe avec les questions sahraouie et palestinienne... réalité et défis", ou encore "les droits de l'Homme au Sahara occidental et les organisations de défense des droits dans le monde arabe".

La Conférence a également prévu une troisième table ronde dédiée à la question sahraouie et la solidarité humaine arabe, avant d'ouvrir le champ aux interventions libres.

Des avocats, des hommes politiques, des chercheurs et des professionnels des médias d'Algérie, de Tunisie, de Libye, de Mauritanie, d'Egypte, de Jordanie, d'Irak, du Liban, de Palestine, du Yémen et du Soudan étaient arrivés, mardi, pour prendre part à cette Conférence.

Mardi dans la soirée, la ministre des Affaires sociales et de la Promotion de la femme sahraouie, Soueilma Beirouk, accompagnée du wali de Boudjdour, Azza Brahim, avait reçu les femmes arabes participant à la Conférence, au moment où a été ouvert le camp folklorique de Boudjdour où étaient prévues des activités artistiques ainsi que des spectacles culturels et traditionnels.