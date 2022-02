Algérie: HCLA présente une plateforme électronique

Alger — Le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid a passé en revue, mercredi à Alger, les principaux contenus et objectifs de la plateforme électronique: "Guide fonctionnel des correspondances et documents administratifs", premier guide pratique et méthodique destiné aux administrateurs.

S'exprimant lors d'une rencontre organisée au siège du HCLA, M. Belaid a précisé que "cette plateforme intelligente dédiée aux correspondances et documents administratifs est une première du genre et consiste en un guide pratique et méthodique réalisé par le HCLA et destiné aux administrateurs pour leur permettre d'accéder à tout ce qui se rapporte aux correspondances, documents, conventions et traités".

Cette application "comporte les techniques de rédaction des correspondances et des documents administratifs et est caractérisée par la clarté et la facilité d'utilisation, ainsi que la rapidité dans la lecture et l'impression", a-t-il détaillé.

Concernant le contenu et l'organisation de l'application, M. Belaid a indiqué que "les principaux modèles de documents et correspondances types utilisés dans les transactions administratives et les différentes correspondances ont été insérés dans cette plateforme", soulignant que "ces documents ont été classifiés en quatre volets à savoir: les textes réglementaires, les correspondances et les documents administratifs, les écritures et documents administratifs des autres instances, les correspondances des services émetteurs et les lettres des citoyens".

Ce guide sera distribué gratuitement aux différents établissements et administrations et peut être téléchargé à partir du site-web du HCLA, et ce afin de faciliter les tâches des administrateurs et des citoyens.

Présentant le programme "des festivités du mois de la langue arabe", prévues en décembre 2022, le même responsable a indiqué que le thème retenu est la problématique de la langue arabe dans les sciences et les technologies, "une initiative entrant dans le cadre de l'action du HCLA pour généraliser l'utilisation de la langue arabe dans les sciences et les technologies, en sus de "renforcer le programme de la 18ème conférence des ministres de l'Enseignement supérieur arabes tenue fin décembre dernier en Algérie.

Le président du HCLA a appelé les chercheurs, les centres de recherche linguistique, les instituts et les universités spécialisées en Algérie à "contribuer à l'enrichissement du programme des festivités du mois de la langue arabe".