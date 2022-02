Algérie: Coupe d'Algérie militaire de course d'orientation - L'équipe de la 2ème RM vainqueure

Oran — L'équipe de la 2ème région militaire a remporté la Coupe d'Algérie militaire de course d'orientation, clôturée mercredi au complexe sportif régional de la 2ème RM, au terme de deux jours de compétition.

La formation de la 2ème RM s'est adjugée la première place du classement par équipes devant celle de la 8ème division blindée relevant de la 2ème RM et l'Ecole supérieure de l'infanterie (1ère RM).

Chez les dames, Magherbi Karima de la 2e Région militaire s'est distinguée devant sa coéquipière Hamou Sihem et Elbakri Dounia Zad de l'Académie militaire de Cherchell.

L'entraîneur de l'équipe nationale militaire, l'adjudant-chef Mehatit Moussa s'est déclaré satisfait de la bonne performance des athlètes lors de cette compétition nationale d'un niveau technique élevé au cours de laquelle les athlètesont fait preuve de grandes capacités techniques.

Les lauréats ont été récompensés lors de la cérémonie de clôture, présidée par le Général Nassir Bouhama, Chef d'Etat-major de la 2ème RM. Cette compétition militaire de course d'orientation, composée de deux épreuves (course moyenne et longue distance), s'est déroulée au niveau de la forêt "Moulay Ismail" de Mascara. Quelque 80 athlètes (dames et messieurs) de 18 équipes représentant différentes unités et forces de l'ANP en plus des six régions militaires y ont pris part.