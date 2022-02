Maroc: Omar Radi doit être libéré "pour poursuivre ses enquêtes sur la corruption"

Casablanca — Le journaliste marocain Omar Radi, condamné à six ans de prison, doit retrouver la liberté "pour poursuivre ses enquêtes sur la corruption" qui gangrène le Maroc, a affirmé son père, Idriss Radi, alors que le journaliste a rejeté mardi, lors de son procès en appel, les accusations d'"espionnage" qui pèsent sur lui.

Lors d'un sit-in de solidarité avec Omar Radi, Idriss Radi a affirmé que son fils ainsi que le journaliste Souleiman Raissouni et d'autres détenus d'opinion, "devraient retrouver la liberté pour poursuivre leurs enquêtes sur la corruption qui gangrène le Royaume, notamment leurs investigations concernant l'accaparement de terres publiques par des spéculateurs", un sujet qui fâche et pour lequel Omar Radi a été arrêté une première fois en 2019 avant d'être libéré pour poursuivre ses écrits dans ce domaine.

Omar Radi, dont l'arrestation a suscité un grand élan de solidarité au Maroc et parmi la communauté marocaine établie à l'étranger, "est innocent et doit être libéré", a insisté son père.

Idriss Radi a, en outre, dénoncé la politique du régime du Makhzen qui, selon lui, "a déployé tous ses dispositifs sécuritaires et ses services de renseignement ainsi que ses bras judiciaire et médiatique afin de faire taire les voix" qui s'opposent à sa politique destructrice et mettent à nu ses plans désespérés visant à dissimuler la corruption qui gangrène ses structures et ses institutions.

Il a, par ailleurs, appelé le régime marocain à "laisser les citoyens vivre dans la paix et la stabilité et exercer leurs activités en toute liberté", rappelant que "le peuple marocain aspire depuis 1959 à une transition démocratique".

Omar Radi réaffirme ne faire que son travail de journaliste

Omar Radi a rejeté mardi, lors de son procès en appel, les accusations d'"espionnage" qui pèsent sur lui, notamment d'avoir livré des informations sensibles à deux cabinets de conseil économique britanniques, réaffirmant n'avoir fait que son travail de journaliste.

Arrêté en juillet 2020, ce journaliste d'investigation de 35 ans, primé pour ses travaux et militant des droits humains, est poursuivi pour "atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat" mais aussi pour "viol", deux affaires distinctes, instruites et jugées conjointement.

Son audition mardi devant la cour d'appel de Casablanca a porté sur les sociétés de conseil économique britanniques K2 et G3 pour lesquelles M. Radi a réalisé des audits de vérification ("due diligence") avant l'acquisition ou la prise de participation dans une entreprise.

M. Radi a effectué pour le compte de G3 "une étude" sur une firme marocaine spécialisée dans les transferts d'argent à des fins d'investissement, Cashplus. C'est dans ce cadre qu'il a eu affaire à un

Britannique, Clive Newell, présenté par la police judiciaire comme un "officier de renseignement", tandis que le reporter marocain le désigne comme "conseiller" de G3.

Pour K2 Consulting, il a effectué une étude sur la culture du palmier. "Je n'ai fait que mon travail de journaliste en m'appuyant sur des données ouvertes au public comme celles fournies par le tribunal administratif", s'est défendu M. Radi.

Les accusations d'espionnage s'appuient également sur un financement reçu d'une fondation philanthropique basée à Genève, Bertha. "Il s'agit d'une bourse octroyée pour réaliser un travail journalistique", a-t-il assuré.

L'enquête pour "espionnage" a été ouverte fin juin 2020 après la publication d'un rapport d'Amnesty International affirmant que le téléphone de M. Radi était espionné par les autorités marocaines via le logiciel Pegasus de la firme sioniste NSO.

M. Radi a écopé le 19 juillet 2021 de six ans de prison, un "jugement inique" selon ses soutiens. Il assure être poursuivi en raison de ses écrits -- notamment en faveur des mouvements sociaux et contre la corruption -- et de ses opinions critiques.

En juillet 2020, il a été arrêté pour "viol" et "atteinte à la sûreté de l'Etat". Des accusations que le journaliste ne cesse de réfuter.