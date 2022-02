Madagascar: Cyclone - Emnati anéantit le Sud-Est

Le cyclone tropical Emnati a anéanti le Sud-Est. Manakara, la zone d'impact direct, a été fortement touchée par le système.

Un réveil affreux pour les habitants des régions du Sud-Est. Emnati a anéanti ces régions. " Nous étions certes contents de nous retrouver vivants le matin, après le passage de ce cyclone. Mais c'était pénible de trouver les dégâts qu'il a laissés, le matin ", indique une source à Manakara. La gendarmerie de la région de Fitovinany recense deux mille six cent vingt-quatre cases démolies par Emnati. " Il ne s'agit que d'un bilan provisoire. Ces chiffres peuvent encore augmenter, au fur et à mesure de la disponibilité des données ", souligne cette source auprès de la gendarmerie. Selon son témoignage, le cyclone tropical, qui a atterri dans le district de Manakara, a rasé ce district. " La plupart de ces deux mille maisons démolies se trouvent à Manakara. Batsirai a déjà fragilisé ces cases d'habitation. Lorsqu'Emnati est passé avec du vent fort, il a tout balayé ", déplore-t-elle.

À Farafangana, une source locale estime que la ville est détruite à 70, voire à 80%. " Emnati a été plus intense que Batsirai dans notre district. Nous sommes en pleine évaluation des dégâts causés par ce cyclone. Mais d'un premier coup d'œil, nous pouvons affirmer que plusieurs maisons et bâtiments publics sont détruits. Plusieurs routes sont coupées. Même des sites qui ont servi à accueillir les sinistrés ont été décoiffés ", affirme notre source.

Un village sous l'eau

Les régions de Fitovinany et d'Atsimo Atsinanana ont été fortement frappées par Emnati. Les districts qui n'ont pas été rasés par les rafales de vent se trouvent dans l'eau. Des communes des districts de Vohipeno et de Midongy Atsimo, entre autres, sont inondées. " La commune urbaine est encerclée par l'eau, car les deux rivières qui passent à l'Ouest et à l'Est de la commune sont sorties de leurs lits. Les maisons des bas quartiers sont déjà envahies par l'eau. La situation est probablement pire dans les communes rurales. On m'a rapporté que dans le fokontany d'Ivondro, il y a un village qui se trouve sous l'eau en ce moment ", rapporte Ilainirina Vanondahy Tatsara, chef de district de Midongy Atsimo. Il affirme que les occupants de ce s m ai s on s on t é té évacués à temps. " Aucune perte de vie humaine, pour le moment ", enchaîne-t-il.

Des dégâts matériels sont également rapportés à Vangaindrano et à Taolagnaro, des cases et des arbres effondrés. À Mananjary, les dégâts seraient moins légers que lors du passage de Batsirai.

L'évaluation des dégâts est en cours dans les zones frappées par Emnati, selon le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC). Il n'a pas encore dressé le bilan des dégâts matériels et humains. Dans le bulletin de situation en date du 23 février à 18 heures, il ne rapporte que le nombre de personnes évacuées de façon préventive, dans huit régions. Quarante quatre mille personnes ont été déplacées dans les régions de Vatovavy, de Fitovinany, de Sofia, de Matsiatra Ambo-ny, d'Atsinanana, d'Atsimo Atsinanana, d'Anosy et d'Amoron'i Mania.