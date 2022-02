Afrique: Visite officielle du Président Tebboune au Koweït - Déclaration conjointe

Koweit — La visite officielle qu'a effectuée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune au Koweït a été sanctionnée, mercredi, par une Déclaration conjointe. En voici la traduction APS:

"Dans le cadre des relations de fraternité ancrées et des liens historiques étroits unissant la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat du Koweït, et à l'invitation de son Altesse l'Emir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué une visite officielle au Koweït du 22 au 23 février 2022.

A cette occasion, le Président Tebboune a présenté ses chaleureuses félicitations à son Altesse l'Emir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah à l'occasion du double anniversaire de la fête nationale et la libération du Koweït, pays frère, lui exprimant ainsi qu'au peuple koweïti frère davantage de prospérité et de progrès.

Le Président Tebboune a également salué le niveau privilégié de la culture et de la pratique démocratique au sein de la société et des institutions koweïties.

La rencontre du Président Tebboune et son Altesse l'Emir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et ses entretiens avec le prince héritier de l'Etat du Koweït, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ont été marqués par une convergence totale des vues et des positions à l'égard des questions intéressant les deux pays frères tant dans leurs relations bilatérales que concernant la situation sur la scène arabe et les perspectives de renforcement de l'action arabe commune à la lumière de l'attachement des deux pays aux valeurs de solidarité et d'unité ainsi que leurs efforts à promouvoir les approches fondées sur le dialogue et la réconciliation pour la résolution des crises.

Les entretiens ont également confirmé la fierté des deux parties quant au niveau distingué des relations fraternelles et de la coopération entre les deux pays à la lumière du suivi attentif et du grand soutien de leurs dirigeants, qui ont souligné à cette occasion la nécessité de donner davantage d'élan à la coopération bilatérale dans tous les domaines, compte tenu du développement qualitatif réalisé par les économies des deux pays et des énormes potentiels et opportunités qu'il importe d'exploiter au service des intérêts des deux pays frères.

Les deux parties ont affirmé leur détermination à œuvrer en faveur de tout ce qui est à même de raffermir les relations fraternelles et leur permettre d'atteindre de nouveaux horizons reflétant leur profondeur et mettre en place des mécanismes et des accords appropriés qui traduisent cette volonté et consacrent la concertation et la coordination politique et encouragent les investissements directs pour les secteurs public et privé.

Il a également été convenu d'exhorter les opérateurs économiques à saisir les opportunités d'investissement offertes dans les deux pays, tout en chargeant les deux gouvernements de prendre les mesures appropriées à l'effet d'apporter le soutien nécessaire et réunir le climat adéquat pour la réussite des opérations d'investissement.

Concernant les liens humains, les deux parties ont mis en avant le rôle privilégié de la communauté algérienne établie au Koweït et sa contribution au développement du Koweït et au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays frères.

S'agissant des situations régionale et internationale, les deux parties ont passé en revue, de concert et en coordination, les situations prévalant dans le monde arabe qui impliquent l'impératif de redoubler d'efforts pour renforcer l'action arabe commune face aux défis communs auxquels sont confrontés les pays arabes.

A ce propos, la direction politique de l'Etat du Koweït a salué les efforts du Président, Abdelmadjid Tebboune pour la réussite du prochain Sommet arabe prévu en Algérie, exprimant son plein soutien et disponibilité à contribuer à cette noble démarche en vue de parvenir à un consensus sur les résultats pour qu'ils soient à la hauteur des aspirations des peuples arabes.

Les deux parties ont souligné à cet égard la centralité de la cause palestinienne et insisté sur la nécessité de relancer les efforts visant à soutenir le peuple palestinien frère pour recouvrer ses droits légitimes, en tête desquels l'établissement de son Etat indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec Al-Qods comme capitale, conformément aux résolutions de la légalité internationale pertinentes et à l'Initiative arabe de paix.

Les deux parties, motivées par l'intérêt mutuel accordé aux questions de paix et de développement notamment en Afrique et à la promotion du partenariat arabo-africain, ont convenu d'établir une coopération et coordination entre le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe et l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement en matière de soutien des projets de développement dans les pays africains, notamment dans la région sahélo-saharienne.

Au terme de sa visite, le président Tebboune a exprimé ses remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne.

M.Tebboune a également a adressé une invitation à l'Emir de l'Etat du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah pour effectuer une visite en Algérie. L'invitation a été acceptée, la date devant être fixée par voie diplomatique".