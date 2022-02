Maroc: "La Posture d'Abraham" d'Ismaël Ibn El Khalil, Carnet de voyage d'un Marocain en Israël et en Palestine

Casablanca — "La Posture d'Abraham" d'Ismaël Ibn El Khalil est le récit inédit d'un road-trip initiatique captivant allant de Tel Aviv, Jérusalem, Jaffa, Safed, Tibériade, à Hébron, Nazaréth, et Jéricho.

Ce carnet de voyage, écrit avant la signature des "Accords d'Abraham" signés par Israël et plusieurs États arabes, offre une opportunité unique d'avoir le regard d'un Marocain, qui au cours d'un long périple en Terre Sainte, observe et analyse comment vivent au quotidien, israéliens et palestiniens, côte à côte.

Avec une plume très agréable à lire, ce livre propose un éclairage très utile et instructif, pour ceux qui envisagent de faire un voyage en Terre Sainte, maintenant que les perspectives de voyage sont possibles.

Cet essai, au-delà de l'aspect narratif, qui raconte et décrit les étapes au jour le jour et les échanges avec les personnes rencontrées au fil du voyage, apporte deux contributions marocaines majeures, pour ce qui se joue encore aujourd'hui dans le Proche-Orient.

La première est un nouveau concept, "La posture d'Abraham", une disposition psychologique d'écoute et de bienveillance, qui cristallise probablement l'approche marocaine de médiation consensuelle, qu'incarnait à la perfection Feu Hassan II, pour faire échanger et rapprocher deux parties prenantes, de confessions religieuses différentes et surtout, aux intérêts diamétralement opposés.

La seconde, est l'élaboration d'un rêve. En résonance avec Théodore Herzl, qui avait rêvé un Eretz Israël en 1898, à horizon 50 ans, Ismaël Ibn El Khalil a formulé un rêve, la création d'un État fédéral au Proche-Orient, Eretz Abraham, fédérant Israël et la Palestine.

L'objectif de ce livre, selon Ismaël Ibn El Khalil, pseudonyme emprunté par l'auteur du livre, Mohamed Alami Berrada, est de renforcer l'image de tolérance et d'œcuménisme du Maroc dans le monde.

"À mon sens, la contribution majeure de ce livre, est de mettre en lumière une posture psychologique marocaine ancestrale dans notre relation judéo-musulmane millénaire, et qui peut être d'une extrême actualité et utilité, aujourd'hui, dans une période post-conflit, qui invite à dépasser les attitudes de confrontation et de ressentiment légitime, pour écrire une nouvelle histoire, empreinte de clairvoyance, de bienveillance et de pragmatisme", affirme l'auteur.