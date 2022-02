Afrique Centrale: RDC-Burundi - Tshisekedi et Ndayishimiye réaffirment leur volonté d'éradiquer " les groupes terroristes " dans l'Est de la RDC

Les Présidents burundais, Evariste Ndayishimiye, et congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, ont réaffirmé leur volonté d'éradiquer définitivement les forces négatives et les groupes terroristes qui pullulent dans l'Est de la RDC, notamment par l'opérationnalisation de l'état-major intégré. Ils l'ont affirmé mercredi 23 janvier au cours d'un entretien à Kinshasa, rapporte la Présidence du Burundi.

Les échanges entre les Chefs d'État burundais et congolais ont aussi porté sur des sujets d'intérêt commun et sur les meilleurs voies et moyens de renforcer les relations d'amitié, qui unissent le Burundi et la RDC.

Au sujet des échanges commerciaux, poursuit la même source, les deux hommes d'Etat ont réitéré leur adhésion aux projets d'intégration régionale. Il s'agit notamment du chemin de fer Uvinza Musongati-Gitega Buja-Uvira- Kindu, du projet de construction d'un pont reliant la province Cibitoke et Bukavu, ainsi que de l'exploitation agricole de la plaine de la Ruzizi.