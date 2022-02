Sénégal: Macky Sall à l'inauguration du stade de Diamniadio - " La jeunesse mérite tous nos investissements dans le sport "

En procédant, hier, à l'inauguration du Stade Abdoulaye Wade, le Président de la République, Macky Sall, a indiqué que la jeunesse mérite tous les investissements de l'État dans le sport. Il a invité les collectivités, le secteur privé à accompagner les efforts de l'État pour motiver davantage leurs ambitions dans la quête de l'excellence.

C'est dans une ambiance festive que le Président Macky Sall a procédé, hier, à l'inauguration du Stade Abdoulaye Wade, ancien Président de la République du Sénégal, sis à Diamniadio, à une quarantaine de kilomètres de Dakar. C'était en présence de plusieurs Chefs d'État dont Recep Tayyim Erdogan de la Turquie, Paul Kagamé du Rwanda, Adama Barrow de la Gambie et Umaro Sissoko Emballo de la Guinée-Bissau, Georges Weah du Liberia. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, celui de la Caf, Patrice Motsepe et plusieurs personnalités du monde sportif étaient également de la partie.

Le Chef de l'État a exprimé sa profonde gratitude et ses remerciements à ses illustres invités pour l'honneur fait au Sénégal de rehausser de leur présence cette cérémonie d'inauguration du stade.

Après le sacre du Sénégal, le 6 février 2022, a-t-il rappelé, l'inauguration du stade de Diamniadio s'inscrit en lettres d'or dans le même esprit de communion et sur la même base glorieuse. Une " heureuse synchronisation " entre les deux évènements ", a reconnu le Chef de l'État.

La réalisation de ce complexe de dernière génération, a fait savoir Macky Sall, était " un pari optimiste sur le futur " et " audacieux ". Les travaux ont duré 17 mois malgré les incertitudes entraînées par la Covid-19. " Mais avec Summa, nous avons su maintenir le délai fixé, accéléré le rythme en déployant des efforts ", s'est-il félicité. " Nous devons cette performance exceptionnelle aux 2600 travailleurs, hommes comme femmes, dont 70% de Sénégalais, qui ont uni leur force, leur intelligence et leur talent pour réaliser ce bel ouvrage d'un coût global de 156 milliards de FCfa financé par l'État du Sénégal ", a déclaré le Président Sall.

Le Ballon d'or de Mané au musée Papa Bouba Diop

Le nouveau Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio abrite le musée Papa Bouba Diop. Le Président l'avait annoncé lors de l'hommage national rendu à l'ancien international décédé en 2019. Le Ballon d'or africain de Sadio Mané, remporté après une saison remarquable en 2019, y sera exposé. Ce complexe, a fait savoir le Président Macky Sall, a une vocation socioculturelle. Il a remercié Sadio Mané. " Il m'a dit, Président, à l'inauguration du stade, je mettrai mon Ballon d'or au musée Papa Bouba Diop pour apporter ma contribution à l'histoire du football Sénégal ", a fait savoir le Chef de l'État. Cet espace valorise ainsi l'histoire du football sénégalais, avec des expositions permanentes et temporaires.

Outre le musée, ce complexe sportif de dernière génération de 50.000 places, qui respecte le Green Goal de la Fifa et doté d'une pelouse hybride (un mixte de naturel et d'artificiel), est " doté d'équipements de dernière génération et de toutes les commodités nécessaires à la compétition, en plus de deux stades omnisport d'appoint.

Accompagner les ambitions de la jeunesse

Le Sénégal va abriter les Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) en 2026. Une première en Afrique. " Nous nous y préparons, sous la conduite du président Mamadou Diagna Ndiaye et Cnoss ", a assuré le Président Macky Sall. " En plus de ce joyau, Dakar Arena et de l'Arène nationale, nous avons en cours le programme de réhabilitation de la piscine olympique, la reconstruction des stades Léopold Sédar Senghor, Demba Diop, Iba Mar Diop, des stades de Diourbel, Kaolack et Ziguinchor ", a-t-il fait savoir. Il a encouragé la jeunesse sportive du Sénégal, toutes catégories et disciplines confondues, Lions et Lionnes du football, Navétanes et académies, championnat scolaire. " Vous méritez tous nos investissements dans le sport ", a-t-il déclaré à l'endroit des jeunes. " C'est pourquoi j'engage les collectivités, le secteur privé à accompagner les efforts de l'État pour motiver davantage les ambitions de notre jeunesse dans la quête de l'excellence ", a-t-il ajouté. Macky Sall a remercié les partenaires qui ont accompagné l'État du Sénégal dans le financement du projet. Mais aussi le Dg de Summa et son équipe qui ont construit le stade, la Sogip, la Dgpu et tous les travailleurs qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre magistrale. Le Président de la République demeure convaincu que la réalisation d'autres infrastructures majeures se fera dans les mêmes délais. Aujourd'hui, a-t-il indiqué, il reste à gagner le pari du meilleur mode de gestion pour assurer une durabilité de l'infrastructure.

L'honneur de Macky à Wade

Le nouveau stade de Diamniadio porte le nom de l'ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade. Ainsi en a décidé le Chef de l'État. Et il l'a réitéré hier. " J'ai décidé de donner le nom du Stade du Sénégal à mon illustre prédécesseur, Me Abdoulaye Wade, en hommage à son parcours politique multidimensionnel, intellectuel, panafricaniste, d'homme politique et ancien président du Sénégal ", a laissé entendre le Chef de l'État qui a beaucoup insisté sur la perpétuation de la continuité intergénérationnelle, " symbole de vitalité et de la jeunesse de notre pays " et a plaidé pour la continuation de " notre marche résolue vers notre destin commun ". Au cours de cette cérémonie, Macky Sall, en compagnie de ses hôtes, a procédé au coup d'envoi du match de gala entre les anciennes gloires du Sénégal et celles d'Afrique.

Macky Sall, talent caché ?

On le savait grand supporter des Lions du Sénégal. Hier, devant le public venu nombreux à l'inauguration du Stade Aboudoulaye Wade et les anciennes gloires du football, le Président Macky Sall a démontré qu'il avait du talent. Certainement pas comme El Hadji Diouf, Fadiga, Sadio Mané et autres Bamba Dieng, mais comme tout bon Sénégalais qui a titillé le ballon rond.

Le Président de la République qui a donné le coup d'envoi du match de gala opposant les anciennes gloires du Sénégal à celles d'Afrique a capté l'attention du nombreux public qui n'a pas résisté à l'envie de taper au ballon avec ses homologues. Après quelques échanges avec l'arbitre international Maguette Ndiaye au rond central, il s'est laissé aller à une série de jonglages et à un jeu de " une-deux " avec le Président turc Recep Tayyim Erdogan et le Président de la Caf Patrice Motsepe qui a convaincu le nombreux public de ses talents cachés. Une preuve qu'en plus de connaître le football et d'être un grand supporter de l'équipe nationale, le Président Macky Sall sait aussi jouer au football.

INAUGURATION DU STADE OLYMPIQUE ABDOULAYE WADE

Que la fête fut belle !

C'est en grande pompe que le Président de la République, Macky Sall, a inauguré, hier, le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio devant plusieurs milliers de Sénégalais et un parterre d'invités de marque venus de partout. En sus du spectacle son et lumières très réussi mettant en scène une pléiade d'artistes, le match des légendes africaines a également su tenir en haleine tout ce beau monde jusqu'aux dernières heures de la cérémonie officielle.

" J'y étais ! ". Ces quelques mots semblent suffire aux milliers de personnes venues assister, hier, à l'inauguration de l'une des plus belles infrastructures sportives de l'Afrique : le stade Abdoulaye Wade. Aucun d'eux ne voulait se faire raconter ce moment historique où le Chef de l'État, Macky Sall, flanqué de ses homologues de la Turquie, du Liberia, du Rwanda, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, entre autres, dévoile ce beau bijou magnifiquement incrusté dans l'écrin de Diamniadio. Ils ont tous tenu à être là. C'est d'ailleurs ce qui explique que, depuis les premières heures de la matinée, ces milliers de Sénégalais ont très tôt pris d'assaut les grandes artères menant à ce stade de 156 milliards de FCfa.

En effet, toujours dans l'euphorie du sacre historique des Lions du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations (Can) " Cameroun 2021 ", le peuple sénégalais est venu en masse participer à la fête. Avant même l'arrivée du Président Macky Sall et de ses hôtes de marque, le stade était déjà archicomble, plein à craquer. Les 40.000 places prévues à l'occasion pour les spectateurs n'ont pas suffi à tout ce beau monde venu de partout.

Chérif Diallo a quitté Dalifort depuis 10h pour assister à l'inauguration. Accompagné d'une vingtaine de jeunes de sa localité, tous arborant fièrement les couleurs nationales, il a tenu vaille que vaille à être témoin de ce moment historique. " Nous attendions ce jour depuis des mois. Il fallait donc à tout prix que je sois là pour découvrir ce joyau ", a confié le jeune footballeur, sociétaire de l'Asc Jant-Bi.

Pour Silèye Nguette, journaliste au quotidien L'Observateur, l'occasion de voir en chair et en os des légendes comme Jay Jay Okocha vaut bien le coup de faire le déplacement. " C'était un rêve de gosse de voir jouer Okocha ", a-t-il révélé. Mais avant le match des légendes, les spectateurs ont été tenus en haleine par une pléthore d'artistes. À l'image de Viviane Ndour, Pape Diouf, Alioune Mbaye Nder et Carlou D, plusieurs musiciens ont égayé le public avec un spectacle haut en couleurs en attendant la prestation d'El Hadj Diouf et ses amis.

Le bijou de Fadiga

La fête était belle donc à Diamniadio ! Le spectacle était au rendez-vous. À quelques instants du coup d'envoi du match des légendes, un feu d'artifice phénoménal a été servi au public qui est resté sans voix. Cerise sur le gâteau, le bijou signé par l'ancien international sénégalais Khalilou Fadiga, lors du match d'exhibition. Un but d'anthologie qui est entré dans l'histoire en étant le premier but marqué dans le stade Abdoulaye Wade. L'ancien numéro 10 des Lions, après un crochet extérieur, enrhumant la défense de l'équipe des légendes africaines, décrochait une frappe lointaine qui échouait dans la lucarne.